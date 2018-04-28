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На подъезде к полигону «Скоково» начал работу пост мониторинга МЧС
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На подъезде к полигону «Скоково» начал работу пост мониторинга МЧС 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
По просьбе Правительства региона на подъезде к полигону «Скоково» с сегодняшнего дня начал работать пост мониторинга Главного управления МЧС РФ по Ярославской области. Специалисты ведут контроль за выполнением мер пожарной безопасности, радиационной обстановкой, а также за соблюдением требований к работе объектов складирования твердых коммунальных отходов.
— В связи с тем, что наступает пожароопасный период и все соответствующие службы переведены в режим повышенной готовности, было принято решение о необходимости организации работы на подъезде к полигону поста мониторинга, — рассказал директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Сотрудники ведомства будут оценивать ситуацию, а также следить за выполнением правил при транспортировке отходов, фиксировать нарушения. В том числе будет контролироваться соответствие содержимого мусоровозов информации в сопроводительной документации.
График работы поста синхронизирован с режимом полигона. В случае выявления нарушений законодательства в сфере обращения с отходами информация будет направлена в уполномоченные органы надзора для принятия мер реагирования.
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