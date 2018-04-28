ОНФ: Очистные сооружения в Вятскополянском районе опасны для пребывания людей

Причиной стала некачественно проведенная реконструкция.

Этот факт подтвердили уже несколько экспертиз и проверка Федерального казначейства , проведенная после сигнала Общероссийского народного фронта. Но никаких действий по исправлению ситуации ответственные лица так и не предприняли. Общественники попросили прокуратуру обязать заказчика и подрядчика работ устранить дефекты.

Напомним, на реконструкцию очистных сооружений в Сосновке ушло 2 года и 95 млн рублей из федерального бюджета. В 2013 году представитель администрации Сосновского городского поселения принял объект в эксплуатацию, несмотря на то, что анализ очищенных сточных вод, проведенный Роспотребнадзором , выявил превышение нормативов по 5 показателям.

Арендатор сооружений, ООО «Сосновский водоканал», в первые же месяцы после реконструкции обнаружил, что новое оборудование не выполняет свою функцию. Разобраться в причинах помогла независимая экспертиза.

Оказалось, что смонтированная установка существенно отличается от той, что значилась в проекте. Подрядчик изменил ее габариты, вместо трех зон биологической очистки построил только две, внес и другие значительные изменения. Несколько лет надзорные ведомства отказывались признавать ошибку подрядчика, обвиняя в плохой очистке стоков специалистов водоканала. Организации выписывали огромные штрафы за нарушение экологического законодательства, ведь в местную реку Пыжманку попадало огромное количество вредных веществ.

Лишь проверка Федерального казначейства, проведения которой удалось добиться активистам ОНФ, доказала, что причиной плохой очистки стоков стала именно некачественно проведенная реконструкция, а вовсе не безграмотная работа специалистов водоканала. Проверка выявила финансовые нарушения на сумму почти 50 млн рублей, а также многочисленные нарушения ГОСТов и ТУ при проведении строительных работ.

А независимая экспертиза, назначенная в рамках проверки, доказала, что по ряду показателей после реконструкции качество очистки стоков лишь ухудшилось. В «очищенной» воде выявлены многократные превышения нормативов по нитрит-иону, нитрат-иону, фосфатам и фосфору, железу и многим другим показателям.

К таким же выводам недавно пришла еще одна независимая строительно-техническая экспертиза, назначенная по решению Арбитражного суда Кировской области . Эксперты подтвердили, что установка глубокой очистки имеет недостаточную мощность и не может гарантировать стабильную очистку стоков от загрязнений. Кроме того, выявлено множество критических дефектов: в резервуарах биологической очистки скапливается снег и лед, что мешает очистке стоков микроорганизмами, трубопроводы подачи воздуха разрушаются, железобетонные стенки резервуаров деформировались, на них появились трещины, что в дальнейшем может привести к обрушению.

«Сейчас стоки очищаются только благодаря реагенту, который удалось подобрать сотрудникам водоканала. Сама установка не только не выполняет свои функции, но и небезопасна для сотрудников. Средства налогоплательщиков, потраченные на реконструкцию очистных сооружений, ушли впустую. А ущерб, нанесенный экологии Вятскополянского района, сложно даже оценить. И если раньше и от чиновников, и от контролирующих органов мы слышали слова о том, что доказать вину подрядчика и проектной организации без экспертизы нельзя, то сейчас, когда есть результаты независимой судебной экспертизы, нам уже совсем непонятно, почему никаких мер не предпринято. Мы считаем, что объект должен быть приведен в рабочее и безопасное состояние за счет допустивших ошибки при проектировании и строительстве организаций”, — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев

Активисты ОНФ направили в областную прокуратуру повторное обращение с заключением независимой экспертизы с просьбой принять соответствующие меры.

Фото — ОНФ Кировской области