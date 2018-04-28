В Оренбургской области сняли особый режим по гриппу 

В Оренбургской области сняли особый противоэпидемический режим, сообщает RIA56.
Соответствующий документ подписал глава региона Юрий Берг.
Из указа следует, что дополнительные санитарно-противоэпидемические меры по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также ограничения отменены.
Особый режим был введён в области 22 марта. На тот момент заболеваемость на 75% превышала пороговые нормы во всех возрастных группах.
11 апреля URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске закрыли все детсады из-за карантина.