Ещё
В Оренбургской области сняли особый режим по гриппу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области сняли особый режим по гриппу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области сняли особый противоэпидемический режим, сообщает RIA56.
Соответствующий документ подписал глава региона Юрий Берг.
Из указа следует, что дополнительные санитарно-противоэпидемические меры по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также ограничения отменены.
Особый режим был введён в области 22 марта. На тот момент заболеваемость на 75% превышала пороговые нормы во всех возрастных группах.
11 апреля URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске закрыли все детсады из-за карантина.
RT на русском: последние новости
Захарова напомнила Хейли о госдолге США и неуплаченных взносах Жизнь после «белой смерти»: история девочки, рождённой в Ираке после американских фосфорных атак За месяц от укусов клещей в России пострадали около четырёх тысяч человек
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам121
Британия выгоняет россиян394
В Баку отказались подключаться к санкциям против РФ88
Лавров сделал заявление года161
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение