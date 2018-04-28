В Зауралье суд оштрафовал баптистов

Зауральская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях. В деятельности Евангельских христиан-баптистов в Петухово были выявлены нарушения.

По данным пресс-службы прокуратуры, эта община входит в централизованную религиозную организацию «Объединение церквей евангельских христиан-баптистов Челябинской и Курганской областей». При этом, вопреки требованиям закона, ее руководитель в письменной форме не уведомил о начале деятельности Религиозная группа Соколова О. В., Русских В. В. и Петина А. Г. *запрещены в РФ ">религиозной группы региональное управление Минюста Российской Федерации.

В отношении лидера общины было возбуждено административное дело, мировой суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, у прокуратуры возникли вопросы и к самой централизованной религиозной организации. В нарушение закона она осуществляет свою деятельность без указания полного наименования и вероисповедания. Постановлением мирового судьи юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

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