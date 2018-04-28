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США не скрывают заимствование деталей у Як-141 для разработки F-35 — эксперт
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США не скрывают заимствование деталей у Як-141 для разработки F-35 — эксперт 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперт прокомментировал мнение американских специалистов о том, что истребитель ВВС США F-35 имеет «российское происхождение».
США не скрывают того, что могли заимствовать кое-какие детали у российского Як-141 и применить их в разработке своего истребителя F-35. Об этом в интервью сайту телеканала «Звезда» сообщил заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.
«Они признают силу и развитие интеллектуальной мощи нашего государства. Во-вторых, они это не скрывают, что кое-что могли взять на вооружение и сделать хорошую достаточно машину свою — F-35», — рассказал Попов.
Вместе с тем он отметил, что американский истребитель F-35 внешне не является аналогом российского Як-141, однако внутренняя начинка у обоих самолетов в чем-то идентична.
«Внешне он конечно не является аналогом нашего Як-141, но внутренняя начинка, особенно газодинамический тракт, работа систем поворота струи, стабилизация его крену и тангажу на моментах взлета и посадки — безусловно могли сыграть положительную роль в ускоренном создании», — подчеркнул Попов.
Ранее американские эксперты увидели «родство» между F-35 и Як-141. И отметили, что истребитель ВВС США частично обязан своим «существованием» программе вооружения советской эпохи.
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