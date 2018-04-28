Анатолий Бритиков из Пестравки возглавляет одно из самых крепких в районе хозяйств

На вопрос, что мешает работе, какие проблемы волнуют — отшучивается, говорит, что все прекрасно. Но потом, за обязательной чашкой чая, с которой начинается у него любой серьезный разговор, конечно же, рассказывает о достижениях, о том, чем гордится, и о том, что мешает и усложняет и без того нелегкий труд земледельца.

Хозяйство, возможно, и не латифундия по размерам, но все-таки немаленькое — четыре бывших колхоза, 10 000 га. Из них 1000 га пастбищ, 1000 га получено из районного фонда, 1000 га выкуплено, остальное — земли пайщиков, взятые в аренду. Имеется большой парк сельхозтехники, в основном приобретенной на собственные средства, еще — пруды, где обитают, а потом ловятся и продаются — те, которых сами в охотку не съели, — карпы. А совсем недавно построили новый склад на 6000 кв. м, который и показал нам Анатолий Бритиков со скрытой гордостью, потому что найти средства для обновления и расширения «матчасти» — это в нынешнем российском агробизнесе дорогого стоит в обоих смыслах этого выражения.

"Сельхозтехника" специализируется на растениеводстве: зерновые, подсолнечник, ячмень, нут и даже чечевица. Последнюю сеют из-за полезного азота, которым она насыщает почву, и чтобы пары не простаивали впустую. «Культурное разнообразие» помогает оставаться на плаву, если приключаются какие-то неожиданности. Неплохим подспорьем в последние годы стал нут, который всегда в большой цене, а в прошлом году хорошо пошла чечевица. Занимаются в хозяйстве и переработкой как для собственных нужд, так и на продажу. Есть мельница. А маслоцех всех сельчан снабжает прекрасным растительным маслом.

Общие проблемы для всех крестьян региона — непредсказуемые капризы климата: морозные зимы, ранние весны, летние суховеи. Просчитать, какие культуры и технологии выбрать, чтобы быть даже в плохой год с урожаем, до сих пор до конца не в состоянии даже профессора сельхозакадемии. Но главное, как и по всей России , — человеческий фактор. Точнее — кадры. Очень нужны, ну просто позарез, в хозяйстве два хороших агронома, работящих и «болеющих душой», как говорит Анатолий Никитович, за дело — а есть пока только один. Но больше всего, конечно, досаждают жадные и недальновидные люди, которые, к сожалению, встречаются повсюду. В погоне за прибылью они взвинчивают цены, и оказывается, что железнодорожные перевозки нынче дороже, чем автомобильные, а тонна солярки за полтора месяца может взлететь аж на 12 процентов. Как сельчанам принять это, если чем больше урожая они соберут, тем меньшую цену за тонну им предлагают? Ведь какой «великий урожай» в прошлом году убрали. Да только богаче от этого не стали. Цена на пшеницу упала аж на 33,3%.

Впрочем, бросать работу в АО «Сельхозтехника» не собираются — их, работающих на земле и производящих натуральный продукт, а не эфемерные услуги и сервис, и без того нынче немного.