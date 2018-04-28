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Кремль не увидел у акционеров UC Rusal желания «пойти по пути национализации»
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Кремль не увидел у акционеров UC Rusal желания «пойти по пути национализации» 

Ведомости 42 минуты назад
В Кремле не рассматривают национализацию UC Rusal в качестве меры спасения компании от американских санкций. Об этом журналистам в субботу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, такой вариант не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Дело в том, что мы не видели желания собственников пойти по пути национализации», — добавил представитель Кремля. Важно учитывать не только желание государства, но и собственников, отметил Песков.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 24 апреля заявил, что государство не исключает выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal, но предметно этот вопрос пока не обсуждался. Позже вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что вопрос национализации компаний, попавших под американские санкции, можно обсуждать лишь в том случае, «если сами владельцы компаний предложат».
Накануне, 27 апреля, Дерипаска принял решение снизить долю в En+, которой принадлежит 48,1% акций UC Rusal, ниже 50%. Бизнесмен также согласился покинуть совет директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете.
Решение было принято после того, минфин США заявил, что снятие санкций с UC Rusal возможно в случае отказа Дерипаски от контроля в компании. В то же время 27 апреля представитель минфина США заявил Reuters, что «сокращение доли, принадлежащей человеку, находящемуся под санкциями, само по себе не является основанием для исключения [компании] из санкционного списка».
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