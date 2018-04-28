Кремль не увидел у акционеров UC Rusal желания «пойти по пути национализации»

В Кремле не рассматривают национализацию UC Rusal в качестве меры спасения компании от американских санкций. Об этом журналистам в субботу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Нет, такой вариант не рассматривается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Дело в том, что мы не видели желания собственников пойти по пути национализации», — добавил представитель Кремля. Важно учитывать не только желание государства, но и собственников, отметил Песков.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 24 апреля заявил, что государство не исключает выкуп доли Олега Дерипаски в попавшей под санкции UC Rusal, но предметно этот вопрос пока не обсуждался. Позже вице-премьер Аркадий Дворкович уточнил, что вопрос национализации компаний, попавших под американские санкции, можно обсуждать лишь в том случае, «если сами владельцы компаний предложат».

Накануне, 27 апреля, Дерипаска принял решение снизить долю в En+ , которой принадлежит 48,1% акций UC Rusal, ниже 50%. Бизнесмен также согласился покинуть совет директоров компании и назначить новых независимых директоров, с тем чтобы они составляли большинство в совете.