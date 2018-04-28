Сосудистые центры появятся в трех донских городах

Каменске-Шахтинском и Сальске. Сосудистые центры появятся в трех в Таганроге

Согласно информации из официальных источников, первичное сосудистое отделение в Таганроге планируется открыть уже в 2018 году.

На его создание предусмотрено более 80 млн рублей. Центр будет действовать в здании городской БСМП.

В Каменске-Шахтинском сосудистый центр планируется открыть в 2019 году, в Салське — в 2020 году.

В настоящее время сосудистый центр уже действует на базе Волгодонской ЦРБ №1. С начала года в нем выполнено 116 коронографий, из них 54 — операции.