Сосудистые центры появятся в трех донских городах 

Сосудистые центры появятся в трех в Таганроге, Каменске-Шахтинском и Сальске.
Согласно информации из официальных источников, первичное сосудистое отделение в Таганроге планируется открыть уже в 2018 году.
На его создание предусмотрено более 80 млн рублей. Центр будет действовать в здании городской БСМП.
В Каменске-Шахтинском сосудистый центр планируется открыть в 2019 году, в Салське — в 2020 году.
В настоящее время сосудистый центр уже действует на базе Волгодонской ЦРБ №1. С начала года в нем выполнено 116 коронографий, из них 54 — операции.