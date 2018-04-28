Ещё
Сосудистые центры появятся в трех донских городах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сосудистые центры появятся в трех донских городах 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Сосудистые центры появятся в трех в Таганроге, Каменске-Шахтинском и Сальске.
Согласно информации из официальных источников, первичное сосудистое отделение в Таганроге планируется открыть уже в 2018 году.
На его создание предусмотрено более 80 млн рублей. Центр будет действовать в здании городской БСМП.
В Каменске-Шахтинском сосудистый центр планируется открыть в 2019 году, в Салське — в 2020 году.
В настоящее время сосудистый центр уже действует на базе Волгодонской ЦРБ №1. С начала года в нем выполнено 116 коронографий, из них 54 — операции.
АиФ Ростов: последние новости
Передачу в СИЗО наркотиков в батоне пресекли на Дону СМИ: пропавшую пенсионерку нашли мертвой в Волгодонском районе Цветут ольха и берёза. Чем Яндекс поможет аллергикам Ростова-на-Дону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение