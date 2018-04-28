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Шумят до утра: круглосуточная стройка на Дуси Ковальчук мешает местным жителям
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Шумят до утра: круглосуточная стройка на Дуси Ковальчук мешает местным жителям 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Жители дома по адресу Дуси Ковальчук, 274/1 к1 в Заельцовском районе Новосибирска не могут уснуть из-за круглосуточной стройки по соседству.
Как рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц, ночные работы на стройке продолжаются уже несколько месяцев.
«Тысячи людей в округе ночью не спят, каждую ночь. Окно не открыть из-за шума ночами. Мы уже обращались в полицию, составляли протокол, толку нет никакого», — жалуется жительница близлежащего дома Татьяна.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что вести строительные работы в ночное время нельзя.
«Есть закон Новосибирской области № 47 «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» и закон Новосибирской области № 99 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». В первом рассказывается в какое время шуметь нельзя, во втором — о санкциях, которые грозят за это.
Строить ночью нельзя, выезжаем по всем фактам.
Полиция может выехать по факту обращения, фиксирует, собирает все необходимые материалы и отправляет их администрации города», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
По словам местных жителей, согласно паспорту объекта, заказчиком стройки на Дуси Ковальчук, 274/1 к1 является ООО «Рива-Центр», а подрядчиком является ООО ГК «Дом-Строй».
Получить оперативный комментарий в ГК «Дом-Строй» автору не удалось.
В августе прошлого года с похожей проблемой в полицию обращались жители дома № 41 по улице Татьяны Снежиной. Одна из жительниц дома сообщала о том, что работы на стройке идут даже в выходные, причём с раннего утра.
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