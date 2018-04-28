«Технологическую модернизацию экономики Кузбасса надо начинать с металлургии, угледобычи и химии»

«Основной проблемой экономического развития региона, существующей в течение длительного времени, является низкий уровень диверсификации его экономики, что означает фактическую зависимость Кузбасса от трех основных отраслей промышленности — угольной, металлургической и химической. Эти отрасли завязаны на внешние рынки, ситуация на которых подвержена периодическим колебаниям. Ее усложняют высокие темпы роста себестоимости основных видов промышленной продукции — так, например, затраты на добычу одной тонны угля возрастают ежегодно примерно на 20%. Без существенного технологического обновления производственных проблема принципиально не решаема. Отягощающим фактором являются и высокие транспортные издержки производителей, связанные с удаленностью от морского побережья и портов, а также с нахождением основных потребителей угольной и металлургической продукции на расстоянии 4-5 тысяч километров от границ Кемеровской области

Очевидно и несоответствие системы профессионального образования запросам рынка — в Кузбассе весьма острой является проблема дефицита специалистов средней квалификации и квалифицированных рабочих. Ситуация усугубляется активной миграцией за пределы региона квалифицированных кадров активного и трудоспособного возрастов, что также снижает шансы на переход к инновационному развитию.

Следует упомянуть и практическое отсутствие у сегодняшнего Кузбасса перспектив для привлечения масштабных инвестиций извне, что означает невозможность для структурной перестройки региональной экономики в ближайшее время. Данная ситуация усугубляется вследствие невключенности Кузбасса в правительственную программу развития регионов Сибири и Дальнего Востока, что стимулирует крупных российских инвесторов к перемещению как в дальневосточном, так и в европейском направлениях. В отличие от Новосибирской области , у Кузбасса практически нет шансов для подключения к новым инфраструктурным проектам в рамках стратегии „Нового шелкового пути“, продвигаемой сегодня китайскими властями.

В этой ситуации долгосрочной целью социально-экономического развития должно стать повышение конкурентоспособности региона и благосостояния жителей. Среди основных направлений можно выделить комплексную и глубокую переработку добываемого сырья без ущерба для экологии, продвижение продукции региона на новые рынки, технологическую модернизацию экономики региона и развитие инновационных центров и инновационного продукта, учитывая позитивный опыт новосибирских и томских соседей.

Какой должна быть стратегия развития нашего региона? Очевидно, что ставка на экстенсивный прорыв без качественного изменения в технологиях означает неизбежный ущерб для социальной сферы, экологии и безопасности. Данный путь неприемлем, о чем уже неоднократно заявляло руководство области. Из-за отсутствия реальных перспектив структурной перестройки экономики на длительную перспективу основным источником роста в Кузбассе будут оставаться традиционные отрасли специализации — металлургия, угольная и химическая промышленность. Поэтому технологическую модернизацию промышленности Кузбасса нужно начинать именно с этих отраслей, привлекая к решению этой задачи, в том числе, и иностранных инвесторов.

В то же время, поскольку региональные возможности для развития ограничены, остается изыскивать дополнительные ресурсы развития на переходный период. Это не только уголь, но также лес и продукция сельского хозяйства. Следует напомнить, что лесная и лесостепная зоны области располагают большими массивами плодородных земель, что создаёт благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Согласно официальной статистике, в Кемеровской области — 9,6 миллионов гектаров земель. Из них земли и запаса и лесного фонда — 62,5%; земли сельскохозяйственного назначения — 27%; земли прочих землепользователей — 10,4%.

В условиях современной „гиперурбанизации“, когда сельское население Кузбасса составляет только 6%, едва ли получится сделать Кемеровскую область „житницей Сибири“ наподобие Алтайского края , но определенный потенциал для развития сельхозпроизводства на базе новых технологий переработки сельхозпродукции имеется. Как представляется, создание в малых городах и поселках городского типа области таких перерабатывающих предприятий позволило бы решить накопившиеся там социально-экономические проблемы — занятости, наполнения местных бюджетов, сохранения и модернизации социальной инфраструктуры. Безусловно, для этого требуется целевая программа, а также более активное привлечение к реализации проекта работающего в регионе малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, в Кемеровской области сконцентрированы большие запасы древесины, преимущественно хвойных пород. При этом значительную часть древесины из нее по-прежнему вывозят в необработанном виде. В то же время на базе именно лесных ресурсов представляется перспективным развитие таких „неприоритетных“ для региона отраслей, как пищевая, парфюмерная и мебельная. Вопрос — в конкретных мерах экономической политики и поддержки.

Еще один значимый ресурс регионального развития для Кузбасса — поддержка инновационного бизнеса, способного создавать новые производства, внедрять новые технологии, создавать новые рабочие места, обеспечивать наполнение местных и регионального бюджетов, содействовать реализации социальных программ. Поскольку перспективные инновационные инвесторы для Кузбасса — это не только традиционно действующие в регионе финансово-промышленные группы, но и малый и средний бизнес, благоприятную среду для которого необходимо целенаправленно создавать, приостановив процесс его массового „ухода“ из региона. Как представляется, создание бизнес-инкубаторов в городах и районах области могло бы стать значимым шагом в этом направлении».

Фото: bagram345.ru.