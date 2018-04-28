Ещё
Полтавченко недоволен работой питерских чиновников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

Полтавченко недоволен работой питерских чиновников 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передают «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пригрозил увольнениями чиновникам городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на заседании правительства.
Причиной недоверия главы стало то, что чиновники запросили средства на реставрацию объектов, которые были отремонтированы в 2017 году. При этом, проверка не выявила изъянов у объектов.
«Разберитесь там, кто вас надоумил такие документы писать», — выразил недовольство Георгий Полтавченко.
Также губернатор Санкт-Петербурга негативно высказался о ярмарках-фестивалях, проходящих в городе. Он отметил, что все мероприятия по документам являются «культурно-массовыми», а по факту там занимаются несанкционированной торговлей.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сбербанк взыщет долги бизнесменов Елкина и Неверова, погибших в перестрелке, с их наследников Акция «Бездомный полк» пройдет в Краснодаре Мать умершего слесаря ТАНТК просит эксгумировать тело сына
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян56
Медведев высказался об уходе на отдых225
Лавров сделал заявление года92
Анонсировано повышение пенсионного возраста245
США предъявили России новое обвинение35
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение