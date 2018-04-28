Полтавченко недоволен работой питерских чиновников

Как передают «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пригрозил увольнениями чиновникам городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на заседании правительства.

Причиной недоверия главы стало то, что чиновники запросили средства на реставрацию объектов, которые были отремонтированы в 2017 году. При этом, проверка не выявила изъянов у объектов.

«Разберитесь там, кто вас надоумил такие документы писать», — выразил недовольство Георгий Полтавченко.

Также губернатор Санкт-Петербурга негативно высказался о ярмарках-фестивалях, проходящих в городе. Он отметил, что все мероприятия по документам являются «культурно-массовыми», а по факту там занимаются несанкционированной торговлей.