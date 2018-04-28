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Иран обвинил Запад в подрыве сирийского урегулирования
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Иран обвинил Запад в подрыве сирийского урегулирования 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Удар ряда стран Запад по Сирии осложнил условия в стране, подорвав возможность политического урегулирования конфликта в Сирии, в связи с этим и проводится встреча глав МИД России, Турции и Ирана в Москве, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса", — заявил министр по прилету в Москву для встречи с коллегами из Турции и РФ.
"Необходимо было, чтобы главы МИД стран-гарантов (РФ, Турция и Иран) Астанинского процесса (по Сирии — ред.) собрались и обменялись мнениями по поводу того, каким образом можно продолжить астанинский и сочинский процессы", — сказал министр.
Видео заявления было опубликовано в канале иранского мессенджера Soroush.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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