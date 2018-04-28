Иран обвинил Запад в подрыве сирийского урегулирования

"Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса", — заявил министр по прилету в Москву для встречи с коллегами из Турции и РФ

"Необходимо было, чтобы главы МИД стран-гарантов (РФ, Турция и Иран) Астанинского процесса (по Сирии — ред.) собрались и обменялись мнениями по поводу того, каким образом можно продолжить астанинский и сочинский процессы", — сказал министр.

Видео заявления было опубликовано в канале иранского мессенджера Soroush.

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