Зданиям на проспекте Ленина вернут исторический окрас

В мэрии Петрозаводска разрабатывают концепцию реконструкции центрального проспекта города, приуроченной к празднованию 100-летия республики.

Как сообщает пресс-центр администрации, планируется произвести ремонт фасадов зданий, формирующих фронт застройки, подобрать цветовую палитру фасадов, включая возврат к историческим цветовым характеристикам объектов культурного наследия.

Также предлагается заменить покрытие тротуаров с использованием в покрытии плиты естественного камня с различными цветовыми характеристиками. Вдобавок организовать зоны отдыха с установкой скамеек и декоративных светильников, демонтировать несанкционированную рекламу и сократить число отдельно стоящих рекламных конструкций.

Вдобавок предлагается реконструировать газоны для организации проходов от стоянок автомобилей до основных пешеходных зон.

Эскизный дизайн концепции представлен в видеоролике.

Концепция реконструкции пр. Ленина представляет собой большую проектную работу, главная цель которой придание главной улице города нового звучания, улучшение визуального восприятия как одной из составляющих комфортной среды проживания и туристической привлекательности,

— говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.