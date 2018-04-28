Зданиям на проспекте Ленина вернут исторический окрас 

Власти столицы Карелии разрабатывают концепцию реконструкции проспекта.
В мэрии Петрозаводска разрабатывают концепцию реконструкции центрального проспекта города, приуроченной к празднованию 100-летия республики.
Как сообщает пресс-центр администрации, планируется произвести ремонт фасадов зданий, формирующих фронт застройки, подобрать цветовую палитру фасадов, включая возврат к историческим цветовым характеристикам объектов культурного наследия.
Также предлагается заменить покрытие тротуаров с использованием в покрытии плиты естественного камня с различными цветовыми характеристиками. Вдобавок организовать зоны отдыха с установкой скамеек и декоративных светильников, демонтировать несанкционированную рекламу и сократить число отдельно стоящих рекламных конструкций.
Вдобавок предлагается реконструировать газоны для организации проходов от стоянок автомобилей до основных пешеходных зон.
Эскизный дизайн концепции представлен в видеоролике.
Концепция реконструкции пр. Ленина представляет собой большую проектную работу, главная цель которой придание главной улице города нового звучания, улучшение визуального восприятия как одной из составляющих комфортной среды проживания и туристической привлекательности,
— говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
По материалам: ptzgovorit.ru