Выездная проверка: до какого момента налоговики могут запрашивать документы

Минфин рассказал, когда проверку на территории налогоплательщика можно считать оконченной в отношении запросов инспектора на представление документов.

Финансисты приводят ст.89 НК РФ , где сказано, что выездная налоговая проверка начинается в день, когда было вынесено решение о ее назначении и заканчивается днем составления справки о ее проведении.

Также Кодексом установлено, что пока мероприятие не окончено, налоговики могут запросить документы, связанные с учетом налогов, в том числе подлинники, ознакомиться с которыми разрешено на территории налогоплательщика.

Из толкования указанных норм чиновники делают вывод, что нужные инспектору для налогового контроля бумаги, он вправе истребовать и в последний день проверки, но до момента составления подытоживающей действия ФНС справки.