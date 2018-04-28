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Выездная проверка: до какого момента налоговики могут запрашивать документы
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Выездная проверка: до какого момента налоговики могут запрашивать документы 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минфин рассказал, когда проверку на территории налогоплательщика можно считать оконченной в отношении запросов инспектора на представление документов.
Финансисты приводят ст.89 НК РФ, где сказано, что выездная налоговая проверка начинается в день, когда было вынесено решение о ее назначении и заканчивается днем составления справки о ее проведении.
Также Кодексом установлено, что пока мероприятие не окончено, налоговики могут запросить документы, связанные с учетом налогов, в том числе подлинники, ознакомиться с которыми разрешено на территории налогоплательщика.
Из толкования указанных норм чиновники делают вывод, что нужные инспектору для налогового контроля бумаги, он вправе истребовать и в последний день проверки, но до момента составления подытоживающей действия ФНС справки.
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