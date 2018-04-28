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Все по ГОСТу: в поликлинике на Газовиков инвалиды не дотягиваются до кнопки вызова
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Все по ГОСТу: в поликлинике на Газовиков инвалиды не дотягиваются до кнопки вызова 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
На днях тюменцы, посетив поликлинику №1, заметили, что кнопка вызова для инвалидов находится слишком высоко. Горожане задались вопросом, как быть колясочникам, которые приезжают сюда на прием, но не могут самостоятельно зайти в медучреждение. Корреспондент 72.ru, проконсультировавшись с общественником движения инвалидов, выяснил, что с этой проблемой они уже обращались в поликлинику, но кнопку вызова персонала до сих пор не перенесли.
В департаменте здравоохранения по этому поводу сообщили, что никаких нарушений нет.
— Все кнопки в поликлинике на Газовиков, 6 установлены в соответствии с федеральным приказом «Доступная среда». Они находятся на уровне одного метра. В этом году, по словам специалистов, на нее еще никто не нажимал, потому что все инвалиды приходят на прием с сопровождающими. Также у медучреждения есть и подъемник, чтобы подняться на второй этаж, — прокомментировала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь ведомства.
Впрочем, это не единственная проблема, с которой сталкиваются тюменские инвалиды в городе. Так, например, ранее мы сообщали о колясочнике Андрее Романове, упавшему в надземном переходе. По его словам, там нет ни лифтов, ни подъемников для маломобильных людей. Чем закончилась эта история и как вообще инвалидам живется в Тюмени — эксперимент, снятый на GoPro, смотрите в предыдущих материалах.
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