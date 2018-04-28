Все по ГОСТу: в поликлинике на Газовиков инвалиды не дотягиваются до кнопки вызова

На днях тюменцы, посетив поликлинику №1, заметили, что кнопка вызова для инвалидов находится слишком высоко. Горожане задались вопросом, как быть колясочникам, которые приезжают сюда на прием, но не могут самостоятельно зайти в медучреждение. Корреспондент 72.ru, проконсультировавшись с общественником движения инвалидов, выяснил, что с этой проблемой они уже обращались в поликлинику, но кнопку вызова персонала до сих пор не перенесли.

В департаменте здравоохранения по этому поводу сообщили, что никаких нарушений нет.

— Все кнопки в поликлинике на Газовиков, 6 установлены в соответствии с федеральным приказом «Доступная среда». Они находятся на уровне одного метра. В этом году, по словам специалистов, на нее еще никто не нажимал, потому что все инвалиды приходят на прием с сопровождающими. Также у медучреждения есть и подъемник, чтобы подняться на второй этаж, — прокомментировала Ирина Бердюгина , пресс-секретарь ведомства.