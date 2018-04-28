Как УК выбивает долги. Сибирякам предлагают повторно оплатить услуги ЖКХ

История с обанкротившимися управляющими компаниями «Жилфонда» набирает обороты. После того как долги жильцов были проданы московской компании, красноярцам стали массово поступать квитанции с требованием вернуть деньги. Причём письма приходят даже тем, кто всегда исправно платит за квартиру. Стоит ли повторно платить за ЖКХ и где искать правду, разбирался корреспондент «АиФ-Красноярск».

«Письма счастья»

Массово получать уведомления от компании «Мирный дом» красноярцы стали в начале апреля этого года. По факту людей просят повторно заплатить за услуги ЖКХ. На сегодняшний день «письма счастья» уже получили владельцы квартир Кировского, Ленинского и Железнодорожного районов. Но УК-банкроты продали не все долги, поэтому не исключено, что в скором времени появятся новые компании, и такие уведомления придут жителям других районов. Больше всего возмущают суммы в платёжках. И если с одних требуют по 5-7 тыс. рублей, то у других долги переваливают за 40 тыс. !

«Ещё до банкротства «Жилбытсервиса» мы перешли в другую компанию. Сейчас нам пришла платёжка за период, который по факту мы оплачивали новой УК. Причём суммы просто космические — 39 тыс. рублей! И нам сразу грозят судом. Всем домом решили подавать заявления в прокуратуру, но пока их рассмотрят, пока примут решение, пройдёт не один месяц. За это время нам уже присудят долг. Не будем платить — деньги спишут с карт, зарплатных и пенсионных. И тогда уже правду точно не найти», — делится жительница дома по ул. Щорса, 49 Татьяна.

В свою очередь дирекция «Мирного дома» заверяет: ошибки быть не может. Якобы у компании есть полная история о том, кто платил и насколько регулярно. А всем не согласным предлагают обращаться в красноярский офис на ул. Маерчака, 31а.

«Если возникли вопросы, надо обратиться для урегулирования к нашим специалистам. Мы готовы показать документы, которые нам передал конкурсный управляющий, он несёт ответственность за предоставленные данные. Суммы начисляются не нами, мы задолженность приобрели. Компания работает исключительно в правовом поле — обращаемся в суд, а потом предъявляем приставам для принудительного исполнения. Не нужно путать нас с коллекторами, которые ходят по домам», — пояснила директор красноярского подразделения Татьяна Коржова.

Мира не получится

Самое интересное в этой ситуации, что УК-банкроты совсем забыли о своих долгах перед людьми. Так, на счетах многих домов были миллионные накопления, которые собирались на ремонт, и где же они теперь? Ведь после продажи имущества дочки «Жилфонда» планировали хотя бы частично вернуть потерянные два миллиарда рублей. На деле аукцион был больше похож на ярмарку невиданной щедрости. Автомобили, компьютеры, мебель уходили практически даром. Например, долг жителей квартир в Кировском районе на сумму 173 млн рублей ушёл с молотка московской компании всего за 10 млн! Могли ли при таком раскладе люди надеяться на возврат?

Уже сейчас очевидно, что ситуация между красноярцами и компанией с таким мирным названием вряд ли получит благоприятное развитие. Люди массово отказываются платить, а для отправки в прокуратуру уже составлены сотни заявлений.

«Давать советы из области, платить или нет, я не имею права. Единственное, что могу посоветовать, это обратиться в «Мирный дом» и выяснить всю информацию о происхождении долга, запросить подтверждающие документы. Письма, которые пришли людям, — это возможность решить проблему мирным путём без суда. Игнорировать ситуацию и надеяться на авось опасно. Компания имеет право подать в суд. Сейчас процессы проходят по упрощённой схеме в одностороннем порядке без ответчика. В таком случае придётся выплачивать не только долг, но и судебные издержки. Если есть доказательства, что вы не являетесь должником, то такое решение можно обжаловать в 10-дневный срок. Тогда появится возможность выступить в суде и привести свои доводы», — советует лидер общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков.

Кстати, доказательством отсутствия задолженности могут стать квитанции. Это тот самый случай, когда пригодятся документы об оплате, которые требовали хранить минимум 3 года. Но согласитесь, что не все хранят их столько лет. Поэтому впереди красноярцев ждут долгие и изнурительные разбирательства.