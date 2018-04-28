Ещё
Кто ответит за бесхозяйственность в Ростове?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

Кто ответит за бесхозяйственность в Ростове? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Читатель казеты пожаловался на неграмотный полив молодого кустарника в центре Ростова.
Вопрос о бесхозяйственности задал редакции читатель Александр Панков:
«Читал, что на посадку кустарников бирючины и кизильника на улице Большой Садовой городская администрация потратила более двух миллионов рублей.
Живая зелёная изгородь вдоль тротуаров — это действительно красиво.
Но 19 апреля я проходил мимо школы № 5, что у филармонии. Какие-то деятели чистили фонтан.
Грязная вода со дна выливалась под давлением прямо в клумбу с недавно высаженными кустарниками. Корни растений обнажались, и хрупкие веточки буквально вымывало из земли.
Я уже не говорю про грязь. Неужели и здесь всё по принципу «и так сойдёт»?
АиФ Ростов: последние новости
Передачу в СИЗО наркотиков в батоне пресекли на Дону СМИ: пропавшую пенсионерку нашли мертвой в Волгодонском районе Цветут ольха и берёза. Чем Яндекс поможет аллергикам Ростова-на-Дону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян95
Анонсировано повышение пенсионного возраста323
Лавров сделал заявление года105
Медведев высказался об уходе на отдых239
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение