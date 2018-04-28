Кто ответит за бесхозяйственность в Ростове?

Читатель казеты пожаловался на неграмотный полив молодого кустарника в центре Ростова.

Вопрос о бесхозяйственности задал редакции читатель Александр Панков

«Читал, что на посадку кустарников бирючины и кизильника на улице Большой Садовой городская администрация потратила более двух миллионов рублей.

Живая зелёная изгородь вдоль тротуаров — это действительно красиво.

Но 19 апреля я проходил мимо школы № 5, что у филармонии. Какие-то деятели чистили фонтан.

Грязная вода со дна выливалась под давлением прямо в клумбу с недавно высаженными кустарниками. Корни растений обнажались, и хрупкие веточки буквально вымывало из земли.

Я уже не говорю про грязь. Неужели и здесь всё по принципу «и так сойдёт»?