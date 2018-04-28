«В честь Дня победы»: челябинским ветеранам подарили поездку на катафалке

В преддверии Дня победы в Челябинске разгорелся скандал. В Telegram-канале «Кутикулы» было опубликовано фото автомобиля с надписью «Долг» и выходящими из него ветеранов, которые приехали на митинг у Вечного огня.

«Сегодня на возложение цветов к Вечному огню ветеранов привезли на машине похоронного бюро «Долг», — гласила подпись к фото. Судя по анонсу от пресс-службы мэрии, митинг — часть ежегодной социальной акции «Маршрут памяти», которая проводится в рамках празднования 9 Мая.

По данным администрации города, в акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, депутаты, представители областной и городской администраций, Совета ветеранов, духовенства, правоохранительных органов и общественных организаций.

На скандал уже отреагировала пресс-секретарь администрации Челябинска Ксения Дурманова. На своей странице в Facebook она написала: «Вот знаете, почти всегда я на стороне журналистов. И по-максимуму стараюсь помочь. Но сегодня многие коллеги меня не просто расстроили, а вывели из себя. Фото из телеграмма, который все никак не заблокируют, для вас реально имеет гораздо больший информационный смысл, нежели официальный пресс-релиз? Совсем ничего святого не осталось? Я уже молчу о том, что на мои комментарии все равно рождаются мега-заголовки, не отвечающие действительности! Как можно перед 9 мая постить такую мерзость про похоронные машины? Вот чуть-чуть бы потрудились, открыли сайт администрации и почитали про хорошую акцию „Маршруты памяти“, которая стартовала сегодня, 28 апреля! И проводит ее общественное движение „Люди долга“. Как можно перед 9 мая слово „долг“ проассоциировать с похоронным бюро? Как у вас пальцы поворачиваются писать, что ветеранов привезли к Вечному Огню на машинах ритуальной службы? Расскажите, а. Может я чего-то не понимаю?».

Стоит также отметить, что, по данным Единого госреестра юридических лиц, руководство организации «Люди долга» и похоронного бюро «Долг» — одни и те же люди. Этим, по всей вероятности, и объясняется выбор транспорта для развоза участников мероприятия.

Как отнеслись к поездке в странном автомобиле сами ветераны, не сообщалось.

Фото: Telegram-канал «Кутикулы», Ритуальные услуги в Челябинске компания «Долг» в соцсети «ВКонтакте»