В ЯНАО открыта горячая линия для сообщений о свисающих глыбах и непроходимых тропах

По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина работу муниципальных образований по очистке снега с крыш взял под личный контроль первый заместитель главы региона Алексей Ситников . О нарушениях можно сообщать на телефон горячей линии 8 (34922) 24444.

Необходимо назвать населённый пункт, точный адрес, где оно зафиксировано, и сообщить вид нарушения. Муниципалитеты еженедельно отчитываются в окружной центр о ходе противопаводковых работ и борьбе с тающим снегом. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, под контролем школы, детские сады, учреждения здравоохранения.