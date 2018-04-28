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В ЯНАО открыта горячая линия для сообщений о свисающих глыбах и непроходимых тропах
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В ЯНАО открыта горячая линия для сообщений о свисающих глыбах и непроходимых тропах 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина работу муниципальных образований по очистке снега с крыш взял под личный контроль первый заместитель главы региона Алексей Ситников. О нарушениях можно сообщать на телефон горячей линии 8 (34922) 24444.
Необходимо назвать населённый пункт, точный адрес, где оно зафиксировано, и сообщить вид нарушения. Муниципалитеты еженедельно отчитываются в окружной центр о ходе противопаводковых работ и борьбе с тающим снегом. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, под контролем школы, детские сады, учреждения здравоохранения.
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