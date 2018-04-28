Жителей cела Паника официально попросили успокоиться

Главное управление МЧС по Оренбургской области обратилось к жителям села Паника с просьбой «сохранять спокойствие, по возможности не выходить из дома и следить за сообщениями» ведомства в пятницу, 28 апреля.

Спасатели проверяют поступившее утром сообщение о разгерметизации нефтепровода в двух километрах от населенного пункта.

«На месте работают три передвижные лаборатории для определения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ воздуха… В настоящее время аварийный участок отсечен», — отмечается в сообщении. Для эвакуации жителей в случае необходимости подготовили автобусы.