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Жителей cела Паника официально попросили успокоиться
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Жителей cела Паника официально попросили успокоиться 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Главное управление МЧС по Оренбургской области обратилось к жителям села Паника с просьбой «сохранять спокойствие, по возможности не выходить из дома и следить за сообщениями» ведомства в пятницу, 28 апреля.
Спасатели проверяют поступившее утром сообщение о разгерметизации нефтепровода в двух километрах от населенного пункта.
«На месте работают три передвижные лаборатории для определения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ воздуха… В настоящее время аварийный участок отсечен», — отмечается в сообщении. Для эвакуации жителей в случае необходимости подготовили автобусы.
13 февраля жители Ярославской области получили предупреждение об угрозе радиоактивного заражения. Как оказалось, запись с рекомендациями по действиям в условиях ядерной катастрофы вышла в телеэфир из-за системного сбоя программного обеспечения.
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