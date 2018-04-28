Жителей столицы пригласили в землянку в Экономическом университете

В Российском экономическом университете имени Георгия Плеханова состоится ряд праздничных мероприятий ко Дню Победы. С 3 по 8 мая гости смогут посмотреть военное кино и побывать в землянке.

— Мы приглашаем ветеранов на праздничный концерт, который устроят наши ребята. Они выступят с танцами и песнями. Во дворе университета будет работать землянка — в ней покажут экспозиции и сценки, связанные с Великой Отечественной войной, — поделилась подробностями Кристина Волкова, секретарь Совета студентов университета.

Кроме того, 7 мая гостям покажут советскую классику: фильм «А зори здесь тихие…».

Всех желающих отпраздновать День Победы ждут в 11:00 по адресу: Стремянный переулок, дом 36.