Горожан пригласили на лекцию о Русской православной церкви

В Голубой гостиной Марфо-Мариинской обители милосердия 7 мая состоится лекция о Русской православной церкви

Ее проведет священник и профессор кафедры Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Мазырин.

Тема встречи: «Проблема легализации Русской православной церкви в 1920-е годы: позиция патриарха Тихона и его преемников».

— После лекции все желающие смогут задать вопросы и подискутировать. К нам приходят послушать Александра Мазырина люди разных возрастных групп: от студентов до взрослых, — рассказали в пресс-службе Марфо-Мариинской обители.

Вход свободный.

Желающих пополнить свои знания ждут в 19:30 по адресу: улица Большая Ордынка, дом 34.