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Горожан пригласили на лекцию о Русской православной церкви
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Горожан пригласили на лекцию о Русской православной церкви 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Голубой гостиной Марфо-Мариинской обители милосердия 7 мая состоится лекция о Русской православной церкви.
Ее проведет священник и профессор кафедры Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Мазырин.
Тема встречи: «Проблема легализации Русской православной церкви в 1920-е годы: позиция патриарха Тихона и его преемников».
— После лекции все желающие смогут задать вопросы и подискутировать. К нам приходят послушать Александра Мазырина люди разных возрастных групп: от студентов до взрослых, — рассказали в пресс-службе Марфо-Мариинской обители.
Вход свободный.
Желающих пополнить свои знания ждут в 19:30 по адресу: улица Большая Ордынка, дом 34.
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