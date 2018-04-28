Обеспечение водой химзаводов Крыма обойдется в 4,5 млрд руб — Вайль

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апр — РИА Новости Крым . Весной этого года будет разработано технико-экономическое обоснование проекта бесперебойного водоснабжения предприятий химической промышленности, расположенных на севере Крыма. Об этом сообщил председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

"Мы предложили главе Республики и Совету министров наше видение обеспечения технической водой этих предприятий по системе Северо-Крымского канала после того, когда будет запущен водовод на восток и высвободятся ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ. До первого июня Санкт-Петербургский горный институт должен разработать технико-экономическое обоснование. После этого будет понятна цена вопроса. Мы прогнозируем, что это будет стоить где-то в районе 4-4,5 миллиардов рублей", — рассказал Вайль.

По словам руководителя ведомства, в рамках проекта планируется строительство двух плотин, насосной станции, водовода длиной 33 километра и реконструкция существующего трубопровода на насосной станции №1.

"В той части Северо-Крымского канала, где есть существующий водозабор этих заводов, мы строим плотину, и у нас получается емкость для накопления 800 тысяч кубометров воды. Этот объем мы должны поддерживать там ежедневно, и 60 тысяч «кубов» они будут отбирать для своих нужд ежесуточно", — уточнил глава Госкомводхоза.

Вайль также заверил, что системы Северо-Крымского канала находятся в исправном состоянии и готов принимать днепровскую воду, если Украина решит возобновить подачу.

"Если сейчас Украина откроет шлюз на Каховском водохранилище, Северо-Крымский канал заработает на 100%. Все содержится в исправном состоянии, тем более, что 160 километров из 300 находится в рабочем состоянии с 19 мая 2014 года. Ни на секунду там не прекращалась подача воды в восточные регионы Крыма", — заключил он.