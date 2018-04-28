Ещё
Землевладельца в Истре оштрафовали за нарушения на 20 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

Землевладельца в Истре оштрафовали за нарушения на 20 тысяч рублей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Управления Россельхознадзора оштрафовало на 20 тысяч рублей собственника земельного участка за несоблюдение требований законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
Ведомство провело проверку в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 662 квадратных метра, расположенного в городском округе Истра, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ.
«В результате проверки установлено нарушение земельного законодательства, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении.
За выявленные нарушения владелец привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей.
РИАМО: последние новости
Стало известно, во сколько обойдется мясо для шашлыка в Москве на майские праздники Ветераны ВОВ смогут бесплатно проехать в вагонах бизнес‑класса аэроэкспрессов в мае Гипермаркет «Карусель» откроют в Сергиевом Посаде 27 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян95
Анонсировано повышение пенсионного возраста323
Лавров сделал заявление года105
Медведев высказался об уходе на отдых239
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение