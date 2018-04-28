Землевладельца в Истре оштрафовали за нарушения на 20 тысяч рублей

Управления Россельхознадзора оштрафовало на 20 тысяч рублей собственника земельного участка за несоблюдение требований законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям.

Ведомство провело проверку в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 662 квадратных метра, расположенного в городском округе Истра , на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ

«В результате проверки установлено нарушение земельного законодательства, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении.

За выявленные нарушения владелец привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 20 тысяч рублей.