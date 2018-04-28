В ОНФ предложили создать единую муниципальную систему оценки

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили на рассмотрение Правительства предложения по совершенствованию механизма интернет-опросов граждан о качестве работы муниципальной власти, передаёт пресс-служба организации.

Основанием для составления предложения стал проведённый экспертами ОНФ мониторинг существующего механизма опросов, который выявил отсутствие системного подхода к формулированию вопросов гражданам об эффективности работы глав органов местного самоуправления.

Так, для оценки работы дорожных служб, организации транспортного обслуживания и качества услуг ЖКХ (тепло-, газо-, водо— и энергоснабжение) в 9 регионах используется список из 12 вопросов, в 19 регионах — из 13, но в большинстве случаев таких вопросов всего шесть.

Особое внимание при составлении единого списка следует уделить использованию единой системы идентификации (ЕСИА) при проведении удалённых опросов. Такая система поможет защитить от «накруток» положительных или отрицательных ответов и позволит получить объективные результаты. В настоящее время систему применяют только 30 регионов.

«Интернет-опросы населения о работе муниципальной власти — это важный элемент системы обратной связи органов власти и граждан, способ выяснить реальное мнение и потребности людей. Но требуется донастройка этого механизма, чтобы он стал элементом повседневной работы по улучшению качества жизни людей», — отметил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков

Как считают эксперты ОНФ, чтобы вовлечь население в муниципальную систему оценки, необходимо использовать все формы информационно-агитационной работы при помощи СМИ, МФЦ и соцсетей. Кроме того, следует сформировать механизм публичного рейтингования KPI глав региональных и муниципальных органов власти, основанный на итогах интернет-опроса. Также следует ввести учёт этих результатов при принятии кадровых решений.

«В Послании Федеральному Собранию Президент РФ говорил о необходимости учитывать мнение людей. Мы считаем, что создание единой системы муниципальных интернет-опросов должно сопровождаться принятием обязательных правовых норм, которые не должны оставлять возможность игнорировать мнение граждан. Наилучший же вариант с точки зрения экономии бюджетных средств и оперативности мониторинга общественного мнения — включать муниципальные интернет-опросы в единую технологическую платформу обратной связи», — заключил Виктор Рожков.