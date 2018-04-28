Ещё
Почти 2000 полицейских и казаков будут патрулировать улицы Ставрополя в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 2000 полицейских и казаков будут патрулировать улицы Ставрополя в День Победы 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Для обеспечения безопасности в День Победы в Ставрополе будут увеличены наряды правоохранительных органов, казаков и добровольных народных дружин. Всего на патрулирование улиц в праздничный день заступят около 2000 человек.
Непосредственно перед праздничными мероприятиями будет проведено обследование территорий со специальной техникой и служебными собаками, сообщается на сайте мэрии.
Кроме того, во время праздников будет организовано усиленное дежурство аварийно-диспетчерских и ремонтных служб, а также охрана исторических объектов и памятников от вандалов.
9 мая в Ставрополе пройдет 1300 мероприятий.
«Это Кавказ»: последние новости
Музей изобразительных искусств Дагестана обновит экспозицию к ЧЕ-2018 Местонахождение беглого экс-министра ЖКХ Дагестана установлено Жители Махачкалы выбрали дизайн городских урн
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение