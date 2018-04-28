Почти 2000 полицейских и казаков будут патрулировать улицы Ставрополя в День Победы

Для обеспечения безопасности в День Победы в Ставрополе будут увеличены наряды правоохранительных органов , казаков и добровольных народных дружин. Всего на патрулирование улиц в праздничный день заступят около 2000 человек.

Непосредственно перед праздничными мероприятиями будет проведено обследование территорий со специальной техникой и служебными собаками, сообщается на сайте мэрии.

Кроме того, во время праздников будет организовано усиленное дежурство аварийно-диспетчерских и ремонтных служб, а также охрана исторических объектов и памятников от вандалов.

9 мая в Ставрополе пройдет 1300 мероприятий.