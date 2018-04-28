Радиус контроля: в администрации Ростова назвали условия для торговли во время ЧМ

Во время чемпионата мира по футболу — 2018, который начинается в середине июня, продавать еду, сувениры и прочее можно будет только с письменного согласия согласия FIFA или уполномоченных лиц FIFA. Это условие касается только тех предпринимателей, которые собираются развернуть торговлю в радиусе двух километров от «Ростов Арены» и остальных стадионов, а также в других местах проведения мероприятий.

В администрации Ростова сообщили, что бизнесмены должны были еще в январе отправить свои заявки в FIFA.

— Несмотря на то, что срок подачи документов истек, сейчас разрешена дополнительная подача заявок, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Заявки будут принимать до 1 мая.

В администрации города предупредили, что торговля без разрешения будет оценена как недобросовестная конкуренция, и за это будут наказывать. Контролировать предпринимателей во время мундиаля будет ФАС

К вопросу питания во время ЧМ подошли основательно. В фан-зоне будут продавать еду и напитки, отвечающие всем требованиям FIFA. Ценовую политику согласуют с FIFA. При этом в администрации Ростова пообещали, что цены на питание будут адекватными и «не сильно отличающимся от цен в прилегающих к фестивалю точках общественного питания».