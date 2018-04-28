Ещё
Радиус контроля: в администрации Ростова назвали условия для торговли во время ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радиус контроля: в администрации Ростова назвали условия для торговли во время ЧМ 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Во время чемпионата мира по футболу — 2018, который начинается в середине июня, продавать еду, сувениры и прочее можно будет только с письменного согласия согласия FIFA или уполномоченных лиц FIFA. Это условие касается только тех предпринимателей, которые собираются развернуть торговлю в радиусе двух километров от «Ростов Арены» и остальных стадионов, а также в других местах проведения мероприятий.
В администрации Ростова сообщили, что бизнесмены должны были еще в январе отправить свои заявки в FIFA.
— Несмотря на то, что срок подачи документов истек, сейчас разрешена дополнительная подача заявок, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Заявки будут принимать до 1 мая.
В администрации города предупредили, что торговля без разрешения будет оценена как недобросовестная конкуренция, и за это будут наказывать. Контролировать предпринимателей во время мундиаля будет ФАС.
К вопросу питания во время ЧМ подошли основательно. В фан-зоне будут продавать еду и напитки, отвечающие всем требованиям FIFA. Ценовую политику согласуют с FIFA. При этом в администрации Ростова пообещали, что цены на питание будут адекватными и «не сильно отличающимся от цен в прилегающих к фестивалю точках общественного питания».
161.ru: последние новости
На второй тестовый матч на «Ростов Арене» болельщиков повезут на бесплатных шаттлах Ростовская администрация может передать парк на левом берегу Дона частнику Грянул гром, перекрестились: проверяем ростовские торговые центры во второй раз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение