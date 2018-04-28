По каким улицам пройдет «Бессмертный полк» в Казани? 

«АиФ-Казань» публикует маршрут «Бессмертного полка»
Сбор участников акции намечен на 13.00. Колонна будет формироваться со стороны пересечения улиц Карла Маркса и Толстого в районе Аграрного университета. Акция начнется с прохождения войск казанского гарнизона и специальных подразделений, после чего будет сделан перерыв для того, чтобы участники акции успели собраться в колонну. Отметим, что вход в колонну доступен не только через перекресток улиц Толстого и Карла Маркса, но и на улицах Муштари, Гоголя и др. Колонна будет двигаться по ул. Карла Маркса через пл. Свободы, где будет организована концертная сцена, далее пройдет по ул. Лобачевского и выйдет до ул. Кремлевская. По ул. Кремлевская колонна спустится на пл. Тысячелетия, где будет проходить концерт.