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По каким улицам пройдет «Бессмертный полк» в Казани?
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По каким улицам пройдет «Бессмертный полк» в Казани? 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
«АиФ-Казань» публикует маршрут «Бессмертного полка»
Сбор участников акции намечен на 13.00. Колонна будет формироваться со стороны пересечения улиц Карла Маркса и Толстого в районе Аграрного университета. Акция начнется с прохождения войск казанского гарнизона и специальных подразделений, после чего будет сделан перерыв для того, чтобы участники акции успели собраться в колонну. Отметим, что вход в колонну доступен не только через перекресток улиц Толстого и Карла Маркса, но и на улицах Муштари, Гоголя и др. Колонна будет двигаться по ул. Карла Маркса через пл. Свободы, где будет организована концертная сцена, далее пройдет по ул. Лобачевского и выйдет до ул. Кремлевская. По ул. Кремлевская колонна спустится на пл. Тысячелетия, где будет проходить концерт.
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