Работники Металлоинвеста готовы к встрече Первомая

В Железногорске общегородской митинг, посвященный празднику Весны и Труда традиционно пройдет в парке культуры и отдыха им. Н. А. Никитина. В торжественной церемонии примут участие представители Михайловского ГОКа — руководители, работники цехов, ветераны комбината. Многие из них приходят со своими семьями.

«За человеком труда стоит основа благополучия семьи, города, региона, — уверен председатель профсоюзного комитета МГОКа Игорь Козюхин. — Каждый из нас идёт на работу не только для того, чтобы достойно обеспечить своих родных, но и чтобы чувствовать себя причастным к великому делу развития и процветания нашей страны».

Работники Лебединского ГОКа примут участие в городском митинге, посвященном празднику Весны и труда, по завершении которого на площади имени Ленина состоится профориентационный фестиваль «Шаг к профессии». Здесь вниманию юных губкинцев представят автомобили задействованные на службе муниципалитета и промышленных предприятий Губкинского городского округа. Лебединский ГОК направит на фестиваль два своих автомобиля: вакуумную машину «Компел», которая справляется с уборкой просыпей при производстве горячебрикетированного железа на заводе ГБЖ и передвижную лабораторию «Карьер-2М». Эта машина на базе КАМАЗа помогает лебединским геологам определять состав руды прямо в карьере.

Работники Уральской Стали ежегодно участвуют в Первомайской демонстрации, которая проходит по главной улице Новотроицка . Колонна металлургов традиционно самая многочисленная. На весенний парад выйдет полторы тысячи комбинатовцев с семьями. Колонна будет сопровождаться оформлением праздничными щитами, флагами и шарами с логотипами Металлоинвеста и Уральской Стали. Откроют колонну руководители и ветераны предприятия, продолжат — работники основных и вспомогательных подразделений комбината.

«Этот праздник дарит нам особый душевный подъем и чувство гордости за выбранную профессию, наполняет нас оптимизмом и дает возможность почувствовать себя единой частью великой страны с трудной и героической историей, — отметил управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов . — Горячую признательность хочется выразить нашим ветеранам, чьи трудовые подвиги и самоотверженность в кратчайшие сроки подняли послевоенную страну из руин, возводили города, отстраивали и запускали заводы, восстанавливали науку, образование и медицину. Наша задача — сохранить и преумножить их достижения во всех сферах, ежедневным ответственным трудом создавать завтрашний день, обеспечивать благополучие и процветание страны».