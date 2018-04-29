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В Воронеже прошла первая ночная тренировка парада Победы
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В Воронеже прошла первая ночная тренировка парада Победы 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего для подготовки к военному параду 9 мая на площади Ленина в Воронеже будет проведено 3 совместные репетиции 3, 5, 7 мая.
Первая ночная репетиция военного парада состоялась сегодня в Воронежском территориальном гарнизоне Западного военного округа (ЗВО) на центральной площади города.
По главной площади города воинской славы Воронежа парадным строем прошли около 1500 человек. Торжественное шествие открыла рота Почетного караула Военно-воздушной академии, далее офицеры управления общевойсковой армии ЗВО, офицеры смешанной авиационной дивизии ЗВО, военной воздушной академии ВКС, Росгвардии, затем парадные расчеты курсантов, кадетов, юнармейцев. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный оркестр Воронежского территориального гарнизона ЗВО.
В составе механизированной колонны прошли реактивные системы залпового огня «Град», 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» и новейшие тягачи «Медведь», бронетранспортёры БТР-82А, машины радиационной химической и биологической защиты РХМ-4, автомобили «Тигр» и «УАЗ», машины войск связи.
Для подготовки парада задействовано около 100 военнослужащих материально-технического обеспечения армии, а также более 50 механиков-водителей. Все механики-водители по морально-деловым качествам и состоянию здоровья допущены к парадным тренировкам. К моменту окончания подготовки каждый из них должен проехать около 500 км.
Всего для подготовки к военному параду 9 мая на площади Ленина в Воронеже будет проведено 3 совместные репетиции 3, 5, 7 мая.
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