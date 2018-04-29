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Репетиции парада Победы в Петербурге перенесли на вечер для удобства туристов и горожан
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Репетиции парада Победы в Петербурге перенесли на вечер для удобства туристов и горожан 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Командование ЗВО ради удобства туристов и горожан перенесло репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге на более позднее время суток, передают «Невские новости».
Согласно предоставленной информации, тренировки состоятся на Дворцовой площади 30 апреля, 2 и 4 мая. Время проведения — 22:00. Изменения не коснулись генеральной репетиции, которая намечена на 7 мая в 10 часов утра. Благодаря переносу можно не ограничивать движение в центре Петербурга, когда горожане возвращаются домой после трудового дня, а туристы любуются достопримечательностями.
Известно, что в военном параде примут участие порядка 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, воспитанников нахимовского и суворовского военных училищ, курсантов Минобороны России, МВД, МЧС и войск Нацгвардии России.
По главной площади города на Неве пройдет более 90 образцов военной техники, будут задействованы свыше 40 единиц авиатехники.
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