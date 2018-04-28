8 торговых путей, сформировавших мировую историю

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Торговые пути формировались с самых древних времен, когда торговцы из разных стран перевозили свои товары, чтобы продавать их и покупать в других странах. Товары были доступны только там, где их производили, поэтому торговцам приходилось проделывать долгий путь, чтобы доставить их покупателям в других странах. Эти торговые пути способствовали культурному обмену, а также развитию экономики. Кроме того, они способствовали распространению религиозных взглядов, идей, инноваций и даже бактерий. Ниже мы расскажем об основных торговых путях, которые сформировались в древности. 1. Шелковый путь — самый знаменитый торговый путь в мире

Великий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название. Путь был проложен во II веке до н. э., вёл из Сианя через Ланьчжоу в Дуньхуан, где раздваивался: северная дорога проходила через Турфан, далее пересекала Памир и шла в Фергану и казахские степи, южная — мимо озера Лоб-Нор по южной окраине пустыни Такла-Маканчерез Яркенд и Памир (в южной части) вела в Бактрию, а оттуда — в Парфию, Индию и на Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. Термин «Шелковый путь» был введён немецким географом Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 году.

За время путешествия с востока на запад шёлк и специи проходили через десятки рук. В связи с этим историки ведут речь о путешествиях именно товаров и технологий, а не людей. Для транспортировки использовались главным образом ишаки и верблюды. Количество верблюдов в караванах, которые бороздили пустыню Такла-Макан, варьировалось от 3 до 300. Благодаря интенсивной торговле в Танской державе сформировалась мода на среднеазиатские наряды и изделия. В IV—IX веках международную торговую сеть поддерживали согды на востоке и евреи-рахдониты на западе. Согдийский язык служил языком международного общения: например, священные тексты буддизма переводились с санскрита на китайский через согдийское посредство. Интенсивность торговых связей снизилась после вытеснения римлян с Ближнего Востока и начала арабских завоеваний. Во время периодически вспыхивавших византийско-иранских войн правители Персии блокировали караванные пути с тем, чтобы нанести максимальный ущерб экономике Византии. Трудности с доставкой товаров возникали и в раннеарабский период, особенно после разгрома китайцев в Таласском сражении, заставившего их покинуть Среднюю Азию. Шёлк был хотя и главным, но далеко не единственным товаром, который перевозился по трансконтинентальному пути. Из Центральной Азии вывозились хуттальские кони, весьма ценимые в Китае, военное снаряжение, золото и серебро, полудрагоценные камни и изделия из стекла, кожа и шерсть, ковры и хлопчатобумажные ткани, экзотические фрукты — арбузы и персики, курдючные овцы и охотничьи собаки, леопарды и львы. Из Китая караваны везли фарфор и металлическую посуду, лакированные изделия и косметику, чай и рис. В дорожных мешках купцов можно было найти слоновые бивни, носорожьи рога, черепаховые панцири, пряности и многое другое. Великий шёлковый путь сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая. Он служил проводником распространения технологий и инноваций, в том числе в искусстве (танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура), религии (христианство, буддизм, ислам, манихейство), технологии (само производство шёлка, а также пороха, бумаги и т. п.). При этом почти все технологии (за исключением, пожалуй, колесницы в древнейшие времена) распространялись из Китая на запад, а не в противоположном направлении 2. Дорога специй

Дорога специй — сухопутная часть одного из древнейших торговых маршрутов на земле, связывавшего Индию, Острова пряностей и Восточную Африку со странами Средиземноморья. Начинался от портов Аравийского и Красного морей, где товары перегружались на караваны, которые шли через Петру к побережью Средиземного моря. Для облегчения торговли царица Хатшепсут, фараоны Сенусерт III и Нехо I, а также царь Дарий I предпринимали попытки прорыть канал, связывающий Красное море со Средиземным. Во времена царя Соломона сухопутная часть дороги специй выходила к побережью Эйлатского залива в районе города Эцион-Гавер (нынешний Эйлат). По этому пути доставляли не только специи с Островов Пряностей (корица, имбирь, перец) из Индии, но и ценные породы дерева и слоновую кость из Восточной Африки, шёлк из Китая, золото, серебро, драгоценные камни. В зависимости от военно-политической обстановки отдельные участки дороги специй, как и любого другого торгового маршрута, могли смещаться в сторону более безопасных районов. Так, например, во времена царя Ирода основным портом для торговли пряностями на этом маршруте на берегу Средиземного моря была Кейсария, а во время крестовых походов караваны из Петры, обходя район конфликта, шли южнее, выходя к Средиземному морю в районе Эль-Ариша, но эта торговля никогда не прерывалась. Мусульманское господство над маршрутом торговли специями вынудило европейцев искать обходные пути, что, в конечном итоге, привело к эпохе великих географических открытий. 3. Дорога благовоний

Путь благовоний — торговый путь, который в античности связывал юг Аравийского полуострова со странами Средиземноморья и Месопотамии. По нему из древних царств на территории современных Йемена и Омана, а также с Африканского рога и острова Сокотра, доставлялись в Средиземноморье и Междуречье ценные благовония — в основном южноаравийский ладан, смирна и африканские специи. Широкое применение благовоний на древнем Востоке создавало большой спрос на них и, следовательно, вызвало обширную торговлю этими товарами, что и вызвало появление этого торгового пути. Торговля благовониями началась, по-видимому, во II тысячелетии до н. э. Когда римляне в начале нашей эры взяли в свои руки морской путь в Индию и тем самым поставили под угрозу торговлю благовониями в прибрежных районах, которая велась через Аден, значение важного торгового центра приобрела столица государства Хадрамаут Шабва. Поэтому ароматические смолы отныне приходилось доставлять в порт Кана (в 15 км западнее сегодняшнего посёлка рыбаков Бир Али в Йемене), а оттуда — в Шабву. В Кану шли также благовония из Сомали и Эфиопии. Если начальники верблюжьих караванов отклонялись от установленного маршрута, им грозила смертная казнь. В пустыне разрешено было перемещаться только организованными караванами по строго отмеченным путям. Любое отклонение от этих правил считались самым тяжким преступлением и наказывались смертью. Караваны были жизненным источником для Шабвы. Поэтому только одни ворота были отведены для прохода каравана. Богатство и важность Шабвы заключались в позиции города, который был важным местом сбора и организации торговых караванов для пересечения великой пустыни Руб аль-Хали. Участники караванa должны были заплатить одну десятую часть стоимости товара, которую давали жрецам городских храмов во имя главной богини Сиин. В Шабве было 60 религиозных храмов, и город был административным и религиозным центром древнего государства Хадрамаут. Весь годовой сбор ароматических смол население было обязано приносить в храмы Шабвы, и никому не разрешалось вывозить за пределы страны ни одного кусочка смолы. Однако попыток нарушить этот запрет, вероятно, было немало. Со временем торговля благовониями пришла в упадок, блеск южноаравийских городов померк. И лишь редкие караваны продолжали ходить по старым дорогам, проложенным задолго до открытия благовоний, перевозя необходимую для жизни соль. 4. Янтарный путь

Янтарный путь — древний торговый путь, по которому в античности из Прибалтики в Средиземноморье доставлялся балтийский янтарь. О нём упоминает «отец истории» Геродот. Изделия из балтийского янтаря были найдены в гробнице Тутанхамона (1400—1392 гг. до н. э.). Маршрут, по которому янтарь-сукцинит поступал к Средиземному морю, первоначально пролегал из Ютланда по рекам Рейн и Одер, а затем из Самбии по Висле и Дунаю. Новый Вислинский янтарный путь начала нашей эры назван польскими археологами Великим, или Главным. В 2000 году учёному Ежи Веловейски удалось реконструировать эту римскую янтарную дорогу по находкам янтарного сырья и изделий. Пунктом доставки камня-сырца являлся южный город Римской империи — Аквилея (на границе Италии и Словении).

Высокого развития в эпоху принципата достигла в Аквилее техника обработки янтаря, который поставляли в город с побережья Балтики через римскую провинцию Паннония. Из порта Аквилея янтарные товары уплывали в Грецию, Египет, Сирию, Индию и другие далёкие страны. В Средней Азии определились два направления торговых путей: Сырдарьинское и Амударьинское: активизируется торговля янтарём с середины I тысячелетия до н. э., особенно в первые века н. э., вплоть до V в. н. э. Следуя вдоль Сыр-Дарьи, янтарь проникает в Ферганскую долину, активно охватывая её западные и юго-западные районы, и далее на восток, к границам Китая. В раннем средневековье внутренние пути становятся более разветвлёнными. На северо-восток — это Чуйская долина. На юго-восток — Зеравшанская долина, крайней восточной точкой оказывается Западный Памир, верховья реки Пяндж. В конце двадцатого века в рамках охраны культурного наследия Европы возникла программа создания туристических янтарных маршрутов. Они повторяют древние торговые пути от Балтийского моря до стран Средиземноморья. 5. Чайный путь

Древний чайный путь, или Чамагудао, возник во времена династии Тан (618–907) и достиг своего расцвета во времена династии Сун (907–1270), когда ежегодно в Лхасу перевозили до семи с половиной тонн чая. Маршруты древних караванов чайного пути пролегали в глубине гор, на юго-западе Китая. Это одни из самых высокогорных дорог в мире — магистрали, связывавшие Тибет с внутренними районами страны, исторические свидетельства сосуществования и добрососедских отношений между ханьцами, тибетцами и другими народами. Перевозки осуществлялись как с помощью конно-гужевого транспорта, так и в пешем порядке. 6. Соляная дорога

Соляная дорога — древний торговый путь, по которому проходила транспортировка соли, что также отражено в названии дороги. Соляная дорога обеспечивала Риму монополию на соль и стала одним из источников процветания города. В Риме дорога начиналась у Porta Salaria стены Аврелиана и вела через внутренние районы Центральной Италии до Труэнтского лагеря на побережье Адриатического моря, расстояние в 242 километра. Вдоль дороги расположены подземные захоронения — катакомбы, в основном христианские: цеметерий Jordanorum ad S. Alexandrorum, катакомбы святого Панфила, Присциллы (языческие и христианские захоронения), Тразона, святой Фелиции. Среди прочих здесь был похоронен Иасон Римский. 7. Транс-сахарский торговый путь

Транссахарский торговый путь — очень древний. Вдоль двух главных дорог, пересекающих пустыню с юга на север, были найдены изображения колесниц. Из этого исследователями был сделан вывод, что через Сахару ещё в древности пролегали торговые пути. Жившие там гараманты были посредниками в торговле слоновой костью, карбункулами и рабами между Севером (Карфагеном, Древним Римом) и Югом. Главные караванные торговые пути несколько раз смещались. Так до XI в. основной караванный путь проходил через средневековую Гану, с XII в. он переместился на восток, соединив малийские золотые рудники с торговыми городами Северной Африки. Малийское золото, как и многие другие товары (шкуры, страусиные перья и пр.) попадали на Ближний Восток и оттуда нередко в Европу. С XV в. главный караванный путь стал проходить через хаусаленд. Падение средневекового Мали в конце XV в., истощение золотых рудников в области Бамбука и образование крупного государственного образования Сонгай привели к смещению торговых путей на восток — из Западного в Центральный Судан. После установления морских путей сообщения между побережьем Западной Африки и Европой в первой половине XIX в., транссахарская торговля начала приходить в упадок, тем не менее, она продолжала существовать до конца первой четверти XX в. 8. Оловянный путь

Оловянный путь — торговый путь Северной Евразии во второй половине II тысячелетия до н. э. По этому маршруту оловянная руда из месторождений, расположенных на территории Центрального, Южного и Восточного Казахстана, Алтая и севера Средней Азии, переправлялась далеко на запад для нужд очагов металлообработки Евразийской металлургической провинции эпохи поздней бронзы: дербеденовского (Среднее Поволжье, Приуралье) и лобойковского (Среднее Поднепровье, Подонцовье). Монополия в оловодобыче принадлежала андроновским племенам (фёдоровская культура), в постандроновское время — носителям саргаринско-алексеевской (бегазы-дандыбаевской) культуры. Трансевразийский «оловянный путь» пролегал на запад двумя ветвями. Первая шла через Средний Урал (ареал черкаскульской культуры, позднее — межовской культуры) к Среднему Поволжью и Покамью (ареал сусканской культуры), где функционировал дербеденовский очаг металлообработки. Вторая ветвь пути пролегала через Южный Урал, Степное Поволжье и Подонье к Днепру, где действовал лобойковский очаг.