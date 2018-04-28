Поликлиника и ТЦСО района изменят расписание работы в праздники

График работы медицинских учреждений и центров социального обслуживания изменится на период праздников. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы в субботу, 28 апреля.

Так, согласно расписанию, медицинские учреждения столицы будут работать с 08:00 до 20:00 28 апреля, а также 3, 4, 7 и 8 мая. А вот 29 апреля, 1, 2, 6 и 9 мая поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00. В понедельник, 30 апреля и в субботу, 5 мая медицинские организации проработают с 09:00 до 18:00.

В филиале «Братеево» центра социального обслуживания «Орехово» посетителей примут только 28 апреля с 09:00 до 17:00. 29 и 30 апреля, а также 1, 2 и 9 мая управление социального обслуживания будет закрыто. Отметим, что в праздничные майские дни в ТЦСО будут дежурить заведующие отделениями социального и социально-медицинского обслуживания на дому.