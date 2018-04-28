Филонов: ни один из пляжей Евпатории не готов к курортному сезону

"Прошли 2,5 км. Настроение очень плохое, потому что ни один из пляжей не готов (к курортному сезону — ред.). К тем пользователям, которые игнорируют общие правила, мы будем предпринимать меры следующего характера: до пятого мая у всех пользователей есть время (убрать пляжные территории — ред.), потом еще рас прохожу. Кто не готов — исключаем из реестра, расторгаем договоры аренды и закрываем пляжи для посещения людей", — предупредил арендаторов Филонов.

Мэр Евпатории напомнил, что по поручению главы Республики Сергея Аксенова благоустройство 95% пляжей региона должно завершиться к первому мая, однако часть прибрежной зоны находится в удручающем состоянии. Филонов сказал, что «ни гостям, ни жителям Евпатории не посоветовал бы отдыхать» в таких зонах.

Он также добавил, что ответственные за состояние пляжей сотрудники администрации получат предупреждения, а если не смогут добиться приведения прибрежной зоны в порядок к пятому мая — выговор.