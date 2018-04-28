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Гигантские сооружения, которые изменят планету
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Гигантские сооружения, которые изменят планету 

Trendymen 31 минуту назад
Фото: Trendymen
Мир изменяется прямо под нашим носом — носом, дальше которого большинство людей смотреть просто отказывается. Слышали о проекте Циндаоского моста, который превратил три города в огромный гиперполис на 42 миллиона жителей? А ведь он будет закончен уже в этом году. Обратите заодно внимание и на эти невероятные сооружения — так меняется планета уже сегодня.
Телескоп
Китай
Диаметр тарелки: 500 метров
Строительство закончилось в сентябре 2016 года, и теперь Китай может похвастать самым большим радиотелескопом в мире. Его проектировали специально для поиска внеземной жизни.
The Bride
Высота: 1151 метр
В 2026 году иракский небоскреб The Bride станет первым зданием такого размера, которое производит столько же энергии, сколько и потребляет — для этого архитекторы разработали облицовку из специальных солнечных панелей. На территории небоскреба планируются несколько парков, офисы, рестораны и даже своя железнодорожная станция.
Мост Цзяочжоувань
Китай
Длина: 41 километр
Китайский проект Цзяочжоувань стал самым длинным в мире кросс-морским мостом. Такой масштабный путь был необходим стране, чтобы сохранить время людей, вынужденных путешествовать восточным Китаем и островом Хуаньдау.
Солнечная ферма Джаспер
Выработка энергии: 180 000  Солнечная ферма Джаспер производит примерно 180 000 мегаватт-часов в год, обеспечивая энергией 80000 домов. Это самый большой энергетический проект, связанный с солнечной энергией на всем континенте.
Циндаоский мост
Китай
Длина: 42,5 километра
Циндаоский мост свяжет три города (Гонконг, Чжухай и Макао) дельты реки Чжуцзян. Такое сооружение превратит эти поселения в один гипер-мегаполис с населением в 42 миллиона человек.
Плотина Итайпу
Бразилия
Выработка энергии: 89,5 ТВтч/год  В 2015 году плотина Итайпу (расположенная на границе Бразилии и Парагвая) генерировала 89,5 ТВтч энергии — больше любой другой дамбы в мире. Она поставляет 75% от всей потребляемой энергии Парагвая и около 20% энергии в Бразилии.
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