Гигантские сооружения, которые изменят планету

Мир изменяется прямо под нашим носом — носом, дальше которого большинство людей смотреть просто отказывается. Слышали о проекте Циндаоского моста, который превратил три города в огромный гиперполис на 42 миллиона жителей? А ведь он будет закончен уже в этом году. Обратите заодно внимание и на эти невероятные сооружения — так меняется планета уже сегодня.

Телескоп

Диаметр тарелки: 500 метров

Строительство закончилось в сентябре 2016 года, и теперь Китай может похвастать самым большим радиотелескопом в мире. Его проектировали специально для поиска внеземной жизни.

The Bride

Высота: 1151 метр

В 2026 году иракский небоскреб The Bride станет первым зданием такого размера, которое производит столько же энергии, сколько и потребляет — для этого архитекторы разработали облицовку из специальных солнечных панелей. На территории небоскреба планируются несколько парков, офисы, рестораны и даже своя железнодорожная станция.

Мост Цзяочжоувань

Китай

Длина: 41 километр

Китайский проект Цзяочжоувань стал самым длинным в мире кросс-морским мостом. Такой масштабный путь был необходим стране, чтобы сохранить время людей, вынужденных путешествовать восточным Китаем и островом Хуаньдау.

Солнечная ферма Джаспер

Выработка энергии: 180 000 Солнечная ферма Джаспер производит примерно 180 000 мегаватт-часов в год, обеспечивая энергией 80000 домов. Это самый большой энергетический проект, связанный с солнечной энергией на всем континенте.

Циндаоский мост

Китай

Длина: 42,5 километра

Циндаоский мост свяжет три города ( Гонконг , Чжухай и Макао ) дельты реки Чжуцзян. Такое сооружение превратит эти поселения в один гипер-мегаполис с населением в 42 миллиона человек.

Плотина Итайпу