Специалистов сохранить, издержки — сократить. На Ямале реформируют сферу молодежной и семейной политики

Одним из городов, где изменения чувствуются особенно серьезно, является Ноябрьск. Здесь в 2016 году уже прошла модернизация учреждений культуры.

Как говорит начальник управления по делам семьи и молодежи Ноябрьска Игорь Шевелев , необходимость модернизации назрела давно.

«Действительно, в сфере молодежной политики Ноябрьска грядут структурные изменения. Назрела необходимость повышения эффективности деятельности и системы управления в целом. Этого требует время, к этому нас подталкивает Стратегия развития молодежной политики. Главная задача модернизации: развитие востребованных у молодых жителей города услуг», — отметил он.

Перед властями стоит серьезная задача — не только сохранить, но и улучшить наиболее востребованные гражданами услуги. Сегодня это невозможно сделать без сокращения издержек на управление. Не стоит забывать и о другой важнейшей задаче — повышении заработной платы специалистам учреждений культуры. Этот момент важен на фоне того, что у этих работников самая низкая зарплата в социальной сфере. А если этот вопрос оставить нерешенным, то негативные последствия вскоре могут ощутить обычные граждане.

Кроме того, важным условием успешного выполнения программы является максимальное сохранение квалифицированных кадров.

«Мы проанализировали деятельность наших учреждений. Важно, что ключевые направления, например, летний отдых и трудоустройство молодежи, спортивно-технические, досуговые мероприятия, патриотическое воспитание будут и дальше развиваться. Сохранится клубная деятельность по месту жительства. Изменится в основном структура учреждений в результате присоединения одних к другим, а также административно-хозяйственное обеспечение работы наших учреждений. Планируется часть вспомогательных функций: работу вахтеров и сторожей передать в аутсорсинг», — говорит Игорь Шевелев.

Специалистам бояться реформы не надо — сокращения будут, но коснутся они только административных и вспомогательных должностей: руководителей, заместителей, начальников отделов, юристов и так далее. Получается, что главная задача, которая стоит перед властями, формулируется так: основной массив специалистов сферы должен быть сохранен, а административные издержки — сокращены.

«Стараемся сокращать вакантные места, но если изменения касаются конкретных людей, то будем предлагать иные должности. Таких ставок совсем немного», — подчеркивает начальник управления по делам семьи и молодежи.

Власти специально подчеркивают, что людям обязательно будут предложены другие должности, помощь в трудоустройстве, а также все предусмотренные законом гарантии и пособии.

«В перспективе эти изменения позволят пересмотреть уровень заработной платы специалистов учреждений в сторону увеличения и улучшить качество услуг, предоставляемых населению», — заключает Игорь Шевелев.