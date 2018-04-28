Череда общегородских субботников завершилась в Самаре 

В Самаре подошла к концу череда общегородских субботников. Массово на уборку жители выходили 3 раза. 14 апреля состоялся Гагаринский субботник, 21 — основной, а итоговый прошел сегодня. Месячник по благоустройству, который стартовал 1 апреля, этими выходами не ограничится. Завершат его 9 Мая. За это время планируется собрать 100 тысяч кубометров мусора, провести работы по восстановлению и покраске дорожных знаков, световых опор, ограждений, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм и остановочных павильонов.