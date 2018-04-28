«Люди требовали перезагрузки власти». Какие уроки извлекла Бурятия из конфликта в Тункинском районе

«Карать и миловать»

Конфликт между Альхеевым и Сыреновым сопровождался полным игнорированием одной стороны другой и наоборот. По словам Аламжи Сыренова, районная администрация не инициировала заседания совета депутатов, чем и не преминула воспользоваться позже, подав иск в суд о роспуске райсовета. Мотивировка — отсутствие заседаний органа законодательной области за последние три месяца, Сыренов, в свою очередь, говорил, что опрос депутатов по текущим вопросам проходил по телефону, тем самым, де-факто заседания осуществлялись. Накануне приезда Цыденова и республиканских силовиков районный суд все же постановил распустить совет депутатов.

Сибирский политолог Алексей Михалев отмечает, что в течение всего срока Цыденов несколько раз ездил в Тунку, постоянно вникал в ситуацию и не игнорировал конфликт. «Причин для быстрого решения две, — говорит эксперт. — Во-первых, в феврале исполнился год с момента назначения Алексея Самбуевича на должность врио главы республики, и у него закончилось терпение пытаться выйти из конфликта дипломатическими средствами. Во-вторых, приближаются выборы в Народный Хурал, и конфликт Альхеев — Сыренов грозил дойти до критической точки».

В итоге, с подачи главы республики Народный Хурал проголосовал за роспуск совета депутатов Тункинского района. Иван Альхеев, находящийся под следствием, ушел в четырехмесячный отпуск, а район возглавил заместитель председателя республиканского правительства по социальным вопросам Вячеслав Цыбикжапов

Тунку в сентябре ожидает «жизнь с чистого листа» — по меткому выражению Алексея Цыденова. Району предстоит выбрать новый совет депутатов, причем туда могут избираться парламентарии из нынешнего, который был распущен. Так же тункинцам предстоит определить в ходе выборов глав 12 сельских поселений и вынести оценку работе Ивана Альхеева. В случае показателя «удовлетворительно», Альхеев сможет продолжить исполнять обязанности главы района.

Шаманы как ноу-хау «Противостояние между главами исполнительной и законодательной власти — это, безусловно, опасная тенденция, чтобы разбалансировать политическую стабильность. Ведь конфликт на уровне района неминуемо стимулирует развитие схожих конфликтов на других уровнях власти. Так что быстрое решение по нейтрализации конфликта — оно, в целом, верное. Если бы противостояние продолжалось дальше, в конечном итоге это бы ударило по самому Цыденову, Бурятия уже прославилась на всю Россию призванием подземных сил шаманом, который молил об отставке главы района. Такие казусы, конечно, бьют по авторитету первого лица», — анализирует ситуацию руководитель Центра региональной политики Илья Гращенков

По его меткому выражению, вмешательство шаманов и местного бога явилось настоящим «политическим ноу-хау, которое стоит Москве взять на вооружение». Однако, как показали дальнейшие события, республиканские политические элиты не поверили в сверхъестественное.

Цыденов дал ясно понять, что никакие клановые или экономические разборки не могут быть основанием для нарушения его указаний. Более того, глава правительства Хакасии продемонстрировал, что ему важнее мнение граждан и настроение общественности, нежели те или иные политические элиты. «Население, а оно поделилось на тех, кто был за райсовет и за главу, говорило, что скорее бы это все кончилось. Люди требовали перезагрузки власти, и Цыденов выполнил наказ и его действия были основаны данными социологических исследований. А применение силы — это подкрепление авторитета, в восточных республиках только так», — поделился мнением Михалев.

В ожидании реформы

Основной вопрос на сегодня — как Тунка будет жить дальше? Здесь на ум приходят слова благодарности Цыденова в адрес Ивана Альхеева в связи с тем, что глава района согласился на четырехмесячный отпуск «по собственному желанию». «То, что Иван Александрович согласился отойти в сторону и дать возможность людям проголосовать с минимальным административным воздействием, — это сильный шаг с его стороны. Он не цепляется зубами за власть», — был искренен Цыденов после разрешения конфликта в Тункинском районе. Это свидетельствует, что глава будет благожелательно настроен к тем, кто сможет договариваться с любыми политическими оппонентами и вовремя осознавать совершенные ошибки, стремясь их исправить.

Вполне возможно, как прогнозируют некоторые эксперты, после выборов в райсовет Тунки глава района будет назначаться депутатами. Это будет хорошей прививкой от будущих конфликтов как в самом Тункинском районе, так и в других районах Бурятии. Здесь возможна вариативность в зависимости от предпочтения конкретных политических элит. Где-то жители района сами смогут выбирать главу, где-то эти полномочия будут переданы депутатам.

Но не только политический аспект важен для Тункинского района. Одна из причин противостояния Альхеева с Сыреновым — безусловно, это экономическое развитие конкретного региона, отмечают наблюдатели. По большому счету, Тунка как муниципальное образование имеет одну доходную часть бюджета — туризм. Цыденову предстоит помочь тункинцам в приватизации земельных участков, которые пока еще входят в особо охраняемую природную территорию. Если осенние выборы пройдут без особых эксцессов, то в решении этих вопросов правительством республики сомневаться не приходится.

Фото: egov-buryatia.ru