Сотрудники орловского бюро судмедэкспертизы подняли «восстание»

Бюро судебно-медицинской экспертизы разваливают, с таким заявлением к журналистам обратились сотрудники учреждения. По их словам, нет ни реагентов, ни элементарной бумаги, а судмедэксперты вынуждены проводить вскрытия кухонными ножами.

Очередной виток экономии выразился в уведомлениях о понижении оклада лаборантам. Сотрудников по одному заводят в «высокие кабинеты» и сообщают, что выплаты будут на 2000 рублей меньше. Но при понижении окладов сохранят все обязанности и нагрузки. В случае несогласия на новые условия, лаборантов уволят.

«Если сейчас лаборанты у меня уйдут, то — всё: остановка будет уже неизбежна. Эксперты могут проводить исследования трупа. Но оформление документов? Если и это ляжет на них при таком объеме работы, то работать будет невозможно. И, честно говоря, работать на энтузиазме уже надоело», — цитирует «Орловское информбюро» заведующего танатологическим отделом БУЗ ОО «Орловское бюро СМЭ» Александра Политыкина.

Профсоюз подтверждает неправомочность действий руководства учреждения. Исполняющая обязанности начальника бюро комментировать ситуацию СМИ отказалась. Коллеги упрекают женщину в том, что она всего лишь экономист, не имеющий медицинского образования, а СМЭ — это экспертное учреждение. Представитель департамента здравоохранения на камеру говорил много, но ничего конкретного и понятного.

Сюжет смотрите по ссылке.

Ранее о проблеме писала «Красная строка». Материал на тему «полной оптимизации» вышел 30 марта. Бюро СМЭ — учреждение со своей спецификой и опасностями. Как и на любом вредном производстве, отсутствие комфортных условий труда компенсировалось в бюро хорошими заработками (по орловским меркам). Новая система оплаты труда, утвержденная постановлением правительства Орловской области , предполагала так называемый госзаказ. В течение года из бюро уволилось пять квалифицированных судмедэкспертов, в том числе единственный на всю область эксперт-цитолог, способный проводить экспертизы на клеточном уровне.