Устюжанин получил штраф за распространение нацистской символики

За неоднозначный пост в социальной сети жителя Великого Устюга обвинили в распространении нацистской символики.

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина на своей странице в социальной сети разместил изображение, пропагандирующее и демонстрирующее нацистскую символику. Между тем в России с 2002 года установлен запрет на использование в любой форме указанной символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах.

По факту нарушения на устюжанина завели дело об административном правонарушении. Ему пришлось удалить пост и заплатить штраф.