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Устюжанин получил штраф за распространение нацистской символики
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Устюжанин получил штраф за распространение нацистской символики 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
За неоднозначный пост в социальной сети жителя Великого Устюга обвинили в распространении нацистской символики.
Как сообщили в областной прокуратуре, мужчина на своей странице в социальной сети разместил изображение, пропагандирующее и демонстрирующее нацистскую символику. Между тем в России с 2002 года установлен запрет на использование в любой форме указанной символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах.
По факту нарушения на устюжанина завели дело об административном правонарушении. Ему пришлось удалить пост и заплатить штраф.
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