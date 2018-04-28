В МИД обеспокоены ситуацией вокруг иранской ядерной программы

"Безусловно, сегодня хорошая возможность рассмотреть ситуацию, которая складывается вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Нас эта ситуация сильно тревожит, мы хотели бы обсудить ее достаточно предметно", — сказал он.

Франция, Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США , Британия, Китай Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза