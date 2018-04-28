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В МИД обеспокоены ситуацией вокруг иранской ядерной программы
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В МИД обеспокоены ситуацией вокруг иранской ядерной программы 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. РФ сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.
"Безусловно, сегодня хорошая возможность рассмотреть ситуацию, которая складывается вокруг СВПД по иранской ядерной программе. Нас эта ситуация сильно тревожит, мы хотели бы обсудить ее достаточно предметно", — сказал он.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
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