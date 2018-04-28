Последнее выступление Медведева в качестве премьера состоится на ВДНХ 

До инаугурации президента России Владимира Путина премьер-министр Дмитрий Медведев займется «рутинной работой в кабинете».
Как сообщает «Коммерсантъ», премьер-министр России Дмитрий Медведев в последний раз выступит в должности председателя действующего правительства в ходе совещания по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, которое пройдет на ВДНХ 3 мая.
Подчеркивается, что после этого глава кабмина займется «рутинной работой в кабинете» в оставшиеся дни до инаугурации Владимира Путина.
По данным издания, администрация президента также рекомендовала и другим федеральным чиновникам временно «снизить медийную активность», чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица».
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент России Владимир Путин отказался проводить церемонию инаугурации на свежем воздухе. Теперь это торжественное событие пройдет в Большом кремлевском дворце 7 мая.