Последнее выступление Медведева в качестве премьера состоится на ВДНХ

Как сообщает «Коммерсантъ», премьер-министр России Дмитрий Медведев в последний раз выступит в должности председателя действующего правительства в ходе совещания по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, которое пройдет на ВДНХ 3 мая.

Подчеркивается, что после этого глава кабмина займется «рутинной работой в кабинете» в оставшиеся дни до инаугурации Владимира Путина.

По данным издания, администрация президента также рекомендовала и другим федеральным чиновникам временно «снизить медийную активность», чтобы не перебивать «информационную повестку первого лица».