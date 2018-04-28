Ещё
В Кремле напомнили про вред европейскому бизнесу от санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле напомнили про вред европейскому бизнесу от санкций США 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Мы также ориентируемся на те заявления, которые были сделаны по итогам встреч, которые мы видели. Пока большей информацией мы не располагаем», — ответил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, обсуждался ли на встрече Меркель и Трампа вред антироссийских санкций для европейского бизнеса.
"Вместе с тем, нам хорошо известно, в том числе из соответствующих заявлений официальных лиц Германии и других стран и высказываний представителей крупного европейского бизнеса о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идет в ущерб интересам европейского бизнеса", — заметил представитель Кремля.
Российская Газета: последние новости
Захарова напомнила Хейли о долге США перед ООН "Академик Ломоносов" распрощался с Петербургом и взял курс на Мурманск Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против США
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых177
Лавров сделал заявление года65
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте88
«Он не должен был сесть»19
США предъявили России новое обвинение25
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Анонсирована новая пенсионная реформа
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение