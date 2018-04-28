В Кремле напомнили про вред европейскому бизнесу от санкций США 

«Мы также ориентируемся на те заявления, которые были сделаны по итогам встреч, которые мы видели. Пока большей информацией мы не располагаем», — ответил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, обсуждался ли на встрече Меркель и Трампа вред антироссийских санкций для европейского бизнеса.
"Вместе с тем, нам хорошо известно, в том числе из соответствующих заявлений официальных лиц Германии и других стран и высказываний представителей крупного европейского бизнеса о недопустимости ситуации, когда американская санкционная политика идет в ущерб интересам европейского бизнеса", — заметил представитель Кремля.