Советские «крепостные»: как работали лимитчики

«Лимита» — так презрительно говорили в советское время коренные москвичи о мигрантах из других регионов, приехавших в столицу «по лимиту». Сейчас уже стало сложно отличить «коренных» от «понаехавших»: бывшие лимитчики прочно пустили корни, вросли в столичную жизнь несколькими поколениями… А с чего все начиналось?

Естественный прирост

Если согласно данным переписи конца 1926 года, в Москве проживало 2 080 000 человек, то к началу 1939 года — уже 4 609 000. За один лишь 1930 год сюда прибыло более 830 тысяч мигрантов.

Ехали в столицу со всех концов необъятного Советского Союза, но больше всего — из соседних с центром регионов, например, из Нечерноземья. Такой наплыв мигрантов был связан с тем, что у Москвы была огромная потребность в рабочей силе: строились новые предприятия, расширялись старые, формировались разного рода учреждения, расширялась сфера профессиональног

о образования всех уровней… Также принудительно проведенная коллективизация заставила многих жителей сельской местности податься «за лучшей жизнью» в город.

Не всем нравилось такое положение дел. В июне 1931 года на Пленуме ЦК ВКП (б) было заявлено, что «нагромождение большого количества предприятий в ныне сложившихся крупных городских центрах» является нецелесообразным. Начиная с 1932 было решено остановить строительство новых промышленных предприятий в таких мегаполисах, как Москва и Ленинград . В том же году была проведена паспортизация городского населения. Одной из основных ее целей являлось регулирование миграционных процессов. Далеко не всех приезжих прописывали, а без прописки нельзя было устроиться на работу.

10 июля 1935 года было принято постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР о Генеральном плане реконструкции города Москвы. В нем называлась предельная перспективная численность населения столицы — 5 миллионов. При этом в ней разрешалось строить только предприятия, обслуживающие столичное население и городское хозяйство.

Расчетной цифры в пять миллионов столичное население достигло уже к началу Великой Отечественной войны. В Генеральном плане развития Москвы на 1971-1990 годы предельная численность населения столицы составляла уже целых 8 миллионов человек. И во многом эта цифра была достигнута благодаря притоку мигрантов.

Советские «крепостные»

Увы, введение административног

о регулирования привело к тому, что рабочих рук стало не хватать, особенно в области строительства, промышленности, транспорта. В 50-е годы появился институт «лимитчиков». На промышленном предприятии выделялся лимит на определенное количество мест для работников из других регионов. «Лимитчики» обязаны были работать только на данном предприятии и нередко — только на определенной должности. Как правило, это были неквалифицирован

ные и низкооплачиваемы

е рабочие места, которые не пользовались спросом у москвичей. Такому работнику предоставлялось место в общежитии с временной пропиской. Впоследствии он мог получить постоянную прописку, встав в очередь на жилье, которая обычно подходила лет через десять. Если кто-то увольнялся с работы до этого срока, он терял прописку и должен был уехать из столицы. Получив постоянное жилье, многие увольнялись со своего предприятия и искали более престижную работу.

Если рабочих на предприятие или стройку требовалось большое количество, то проводилась целая кампания по оргнабору с привлечением прессы. Иногда работников направляли туда по «комсомольскому призыву». Очень много лимитчиков трудились на «Метрострое», на строительстве олимпийских объектов накануне Московской Олимпиады-80.

«Лимита» прошлого и настоящего

Жителей периферии Москва привлекала прежде всего возможностью доступа к товарам народного потребления (столица снабжалась лучше, чем регионы). Что же касается работы, то нередко «лимитчики» откровенно манкировали своими обязанностями, грубо нарушали трудовую дисциплину. В рабочих общежитиях процветали пьянство и криминал. Недаром «лимита» не пользовалась любовью у жителей столицы, этих людей считали гражданами второго сорта даже в СССР, где пролетариат позиционировался как «передовой класс».

В наши дни термин «лимита» (как презрительно называли лимитчиков) сохранился, хоть и утратил первоначальный смысл. Так называют тех, кто приехал в Москву с периферии с целью постоянно здесь закрепиться. А вот дети и внуки бывших советских лимитчиков, когда-то получивших постоянную столичную прописку, уже давно с гордостью именуют себя москвичами и свысока смотрят на нынешних «понаехавших»…