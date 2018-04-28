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В Москве появится технопарк, где будут выращивать искусственные алмазы
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В Москве появится технопарк, где будут выращивать искусственные алмазы 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Москве на Внуковском шоссе построят уникальный технопарк — в нем будут заниматься выращиванием искусственных алмазов, которые востребованы не только в ювелирной отрасли, но и способны совершить настоящий переворот в новых высоких технологиях. Как сообщил «РГ» генеральный директор компании-инвестора Андрей Синогейкин, первая очередь технопарка откроется уже в 2019 году.
Над созданием высокочистых синтетических алмазов и всевозможной продукции на их основе эта компания работает уже сейчас на базе инновационного центра «Сколково» и профильных исследовательских институтов Российской академии наук.
По словам Синогейкина, ювелирная отрасль — лишь одна из областей, где могут пригодиться искусственно созданные алмазы. «Синтетические камни обладают всеми свойствами природных, — говорит он. — Но главное преимущество в том, что в ходе синтеза мы сами управляем свойствами будущего алмаза. Сферы применения самые различные — это микроэлектроника, медицина и биотехнологии, средства связи, а также высокоточная оптика, применяемая в космических спутниках и другой сложной технике».
Алмазы, в том числе синтетические, отличаются высокой теплопроводностью, прочностью, не боятся радиации и, наконец, просто красивы. Хотя в ювелирной отрасли доля искусственных алмазов составляет около 2%, в промышленности используются в основном синтетические алмазы. «Российские ученые в вопросах создания синтетических алмазов достигли немалых успехов, но одно дело — научные разработки, а совсем другое внедрение этих разработок на рынке, — добавляет Синогейкин. — Мы как раз пробуем труд ученых коммерциализировать и вывести на мировой рынок. При этом бюджетные деньги мы не используем, это бизнес».
Искусственные алмазы сегодня обходятся дешевле природных примерно в три раза, но эту разницу возможно увеличить, как и сферу применения. На проектирование технопарка закладывают текущий год, а закончить первый этап строительства рассчитывают до конца следующего. В компании подчеркивают, что создают одно из первых высокотехнологичных производств синтетических алмазов в современной России, которое полностью базируется на отечественных научных изысканиях.
Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столичного правительства на днях одобрил предоставление земельного участка под технопарк — его площадь превышает 11 тыс. кв.м. В состав технопарка войдут производственный комплекс и исследовательский центр, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 млрд рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 млн рублей за пять лет", — подчеркнула она. Земельный участок компания получит в аренду.
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