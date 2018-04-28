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Как заплатить НДС за иностранную компанию: ФНС рассказала, как заполнить платежку
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Как заплатить НДС за иностранную компанию: ФНС рассказала, как заполнить платежку 

Время бухгалтера 44 минуты назад
Иностранная фирма работает в России через свой филиал, который зарегистрирован на территории РФ. В этом случае именно он и будет плательщиком НДС. При этом НК РФ дает возможность перечислить налоги за налогоплательщика. НДС исключением не является. Стало быть, российская фирма вправе перевести бюджетный платеж в отечественную казну за иностранного партнера. Благо правила заполнения платежек это позволяют. Итак, поручение оформляется следующим образом:
Реквизит платежки Как заполнить
ИНН плательщика ИНН иностранной фирмы
КПП плательщика КПП иностранной фирмы
Плательщик наименование юрлица, которое платить НДС  Назначение платежа ИНН и КПП лица, осуществляющего платеж. Данная информация указывается первой в реквизите «Назначение платежа»
Статус плательщика 01  При этом головной офис зарубежного юрлица может перевести НДС за свой российский филиал со счета за границей. На сайте ФНС есть рекомендации по оформлению таких платежек и образец.
ПИСЬМО ФНС РФ от 17.04.2018 № СД-4-3/7280@
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