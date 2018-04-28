Сторонники Навального пройдут маршем по центру Ярославля

5 мая ярославский штаб Алексея Навального собирается присоединиться к акции своих коллег из других регионов «Он нам не царь» и устроить шествие по центру Ярославля

Организаторы подали уведомлении о проведении «Митинга за право быть гражданином России » на 1000 участников и собирались устроить шествие по проезжей части от площади Юности по улицам Свободы и Кирова до Советской площади. В администрации Кировского и Ленинского района организаторам маршрут не согласовали, сославшись на другие мероприятия на этих местах, уведомления о которых поступили раньше.

— Предлагаем вам провести публичные мероприятия по адресу: площадка в радиусе 20 метров от входа в концертно-зрелищный центр «Миллениум» или в любом другом для целей этих мероприятий местах, — сказано в ответе районной администрации.

Организаторов такой ответ не устроил.

— В администрации нам предложили тысячу человек собрать у входа в «Миллениум», — рассказала глава ярославского штаба Алексея Навального Елена Лекиашвили. — Это не очень хорошее место для проведения шествия, поэтому мы решили пройти по тому же маршруту, по которому и собирались изначально. Мы граждане, живущие в Ярославле, и имеем право высказывать свою позицию.

Кроме всего прочего, участники шествия собираются выступить на этом шествии и против размещения в Ярославле московского мусора.

По статьям 15 и 16 закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» полицейские могут приостановить или прекратить митинг или шествие, если организаторы нарушают требования порядка проведения публичного мероприятия. Кроме того, организатору несанкционированного мероприятия грозит административный штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.