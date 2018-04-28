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Левин прокомментировал итоги Совета Законодателей
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Левин прокомментировал итоги Совета Законодателей 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Доступность информационных технологий позволяет внедрять их во все сферы жизни и общественные процессы, повышая качество жизни и безопасность людей. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин по итогам встречи Совета Законодателей с президентом Владимиром Путиным.
«Доступность и универсальность современных информационных технологий позволяет осуществлять их внедрение во всё большее количество общественных процессов, повышая качество жизни и обеспечивая безопасность граждан», — цитирует пресс-служба слова парламентария.
Также он отметил, что вопросы, рассмотренные на заседании Совета Законодателей, предусматривают разработку автоматизированных систем для таких задач, как оценка качества медицинских услуг и единый учёт импортной и отечественной ювелирной продукции, что позволит за счёт прозрачности информации гарантировать защиту прав и интересов россиян.
«Ещё одна важная тема, поднимавшаяся коллегами, — это создание дополнительных форм поддержки и преференций отечественной электронной промышленности. Упрощение бюрократических и финансовых аспектов для реализации этих предложений откроет новые возможности развития экономического потенциала регионов нашей страны», — сказал Левин.
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