Левин прокомментировал итоги Совета Законодателей

Доступность информационных технологий позволяет внедрять их во все сферы жизни и общественные процессы, повышая качество жизни и безопасность людей. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин по итогам встречи Совета Законодателей с президентом Владимиром Путиным

«Доступность и универсальность современных информационных технологий позволяет осуществлять их внедрение во всё большее количество общественных процессов, повышая качество жизни и обеспечивая безопасность граждан», — цитирует пресс-служба слова парламентария.

Также он отметил, что вопросы, рассмотренные на заседании Совета Законодателей, предусматривают разработку автоматизированных систем для таких задач, как оценка качества медицинских услуг и единый учёт импортной и отечественной ювелирной продукции, что позволит за счёт прозрачности информации гарантировать защиту прав и интересов россиян.

«Ещё одна важная тема, поднимавшаяся коллегами, — это создание дополнительных форм поддержки и преференций отечественной электронной промышленности. Упрощение бюрократических и финансовых аспектов для реализации этих предложений откроет новые возможности развития экономического потенциала регионов нашей страны», — сказал Левин.