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Более 400 саженцев ели высадили на Завеличье Пскова
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Более 400 саженцев ели высадили на Завеличье Пскова 

Псковская губерния 41 минуту назад
Фото: Псковская губерния
В рамках субботника были убраны придомовые и общественные территории по улице Коммунальной, Рижскому проспекту и организована посадка елей. Всего в рамках субботника было посажено более 400 саженцев и около 100 саженцев было передано в школу №4 для посадки в ходе проведения школьного субботника. Саженцы участникам субботника безвозмездно предоставила ассоциация «Псковский региональный центр лесовосстановления». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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