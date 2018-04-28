Обзор инопрессы. Российская пропаганда создает заметный дискомфорт для правительства Канады

Канадские политики озабочены кампанией против министра иностранных дел Канады Христи Фриланд в российских СМИ, замечает монреальская La Presse. В недавнем репортаже российского телеканала рассказывается, что ее дед в годы Второй мировой войны работал в нацистской газете на Украине , публикуя антиеврейские статьи. Российская пропаганда создает заметный дискомфорт для правительства, которое до сих пор хранит по этому поводу молчание, подчеркивает газета.

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Встреча лидеров Южной и Северной Кореи и ее результаты оказались в центре внимания американских СМИ. Возможно ли, что взаимное недоверие, из-за которого две страны недавно оказались на грани войны, внезапно исчезло, произошел полный разворот и мир стал реальной перспективой? Таким вопросом задается обозреватель СNN . Несмотря на восторженные отклики Дональда Трампа , многие эксперты выражают по этому поводу глубокий скептицизм, подчеркивает автор.

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Визит Ангелы Меркель в Вашингтон стал главной темой немецких СМИ. Канцлер Германии обсуждала с президентом США главным образом американские пошлины на сталь и алюминий из ЕС , ядерную сделку с Ираном , а также повышение военных расходов Германии, сообщает Die Welt

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли пошлины введены с 1 мая, канцлер коротко ответила, что решение примет президент США. Что касается Ирана, Меркель, в целом одобряя соглашение, заявила, что в него следует внести дополнения. На вопрос, был ли обмен мнениями между США и Европой настолько откровенен, насколько ей хотелось, Меркель ответила: «Да, когда у меня возникают вопросы, я могу их задать».

Немецко-американские отношения странным образом испортились после избрания Дональда Трампа, более жестко комментирует швейцарская Le Temps. Лучший партнер получил статус «зачумленного». В Вашингтоне испытывают сильное раздражение по отношению к Берлину и выдвигают две претензии: сокращение торгового дефицита США и повышение расходов на оборону до 2%, что пока неприемлемо для Меркель.